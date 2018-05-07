Нетаньяху абсолютно прав по иранскому вопросу 

На прошлой неделе Марокко сообщило о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Это произошло из-за поставок иранского оружия группировке «Полисарио фронт», которая ведет борьбу против марокканского правительства за независимость Западной Сахары. В этом весь Иран. Империя зла, террора и агрессии, спрут запускающий свои щупальца в разные стороны. Фундаменталистские властители Ирана хотят не только взять под свой контроль Ближний Восток и мусульмански страны, но и приобрести статус державы, угрожающей всему миру, включая Европу и США. Атомное оружие — их личная гарантия.
Речь идет о радикальном шиитском режиме, финансирующем теракты в разных частях света, поставляющем оружие подпольным группировкам в мусульманских странах — в Саудовской Аравии, Бахрейне, княжествах Персидского залива, Ливане, Сирии, Йемене, Ираке, Марокко, Египте, Иордании. И если в этих странах Иран хочет установить подобный своему радикальный режим, то Израиль он просто хочет уничтожить — с помощью атомного или конвенционального оружия. Аятоллы говорили об этом неоднократно.
Конвенциальный способ известен: Иран стремится окружить еврейское государство со всех сторон: в Сирии он создает ракетный потенциал, поставляет ракеты «Хезболле» в Ливане, поддерживает ХАМАС в Газе. Ядерный способ тоже понятен. В тот момент, как у Ирана появится ядерное оружие, сама атомная угроза парализует Израиль, который более не сможет действовать в Сирии, Ливане и Газе. Израильская экономика также будет парализована. Кто захочет торговать с государством, которое находится под постоянной ядерной угрозой?
Поэтому в иранском вопросе Нетаньяху был прав на протяжении всего периода. Он был единственным политиком, кто сделал эту тему международно значимой. Без него не было бы никаких антииранских санкций, которые нанесли тяжелый удар по экономике этой страны. А также доказали, что Запад все еще обладает огромным потенциалом борьбы с террористическими государствами. Вместе с тем, Нетаньяху потерпел провал, пытаясь предотвратить подписание плохого ядерного договора с Тегераном в 2015 году.
Трудно было противостоять духу примиренчества Барака Обамы и европейских лидеров, искавших спокойствие — любой ценой. А после них — хоть потоп. Потоп, кстати, весьма близок. До него осталось всего семь лет. Можно спорить о том, следовало ли устраивать столь драматическую пресс-конференцию, в ходе которой был представлен похищенный «Моссадом» ядерный архив Тегерана. С другой стороны, это довольно эффективный способ продемонстрировать миру, с кем он имеет дело.
Так или иначе: на европейцев это не произвело впечатление. Они хотят сохранить договор с незначительными поправками. Они не желают терять большие деньги от торговли с Ираном. Европейцы уверены, что их Иран атаковать не станет, а Израиль их не особенно интересует. Все это напоминает Мюнхенский сговор 1938 года с Гитлером. В 1938 году был Чемберлен, а а 2015-м — Обама. Остается надежда на то, что Дональд Трамп выйдет из ядерного договора.