Эрдоган призвал к реформированию ООН

Об этом турецкий лидер заявил на брифинге.

«Двуличие международных организаций, в задачу которых входит обеспечение мира и безопасности, достигли таких масштабов, при которых уже невозможно скрыть предвзятость. Именно поэтому официальная Анкара призывает к реформированию ООН », — сказал Эрдоган.

По его словам, сформированная на основе интересов пяти стран-членов Совбеза международная система не имеет будущего.

Эрдоган считает, что реформа ООН является неизбежной.