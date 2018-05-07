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Эрдоган призвал к реформированию ООН
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Эрдоган призвал к реформированию ООН 

Украина.ру 55 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом турецкий лидер заявил на брифинге.
«Двуличие международных организаций, в задачу которых входит обеспечение мира и безопасности, достигли таких масштабов, при которых уже невозможно скрыть предвзятость. Именно поэтому официальная Анкара призывает к реформированию ООН», — сказал Эрдоган.
По его словам, сформированная на основе интересов пяти стран-членов Совбеза международная система не имеет будущего.
Эрдоган считает, что реформа ООН является неизбежной.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал наличие структурных проблем в Совете Безопасности. Он заявил, что орган более не отражает баланс сил в мире и не соответствует реалиям сегодняшнего дня, а также не может разрешить мировые конфликты, в частности повлиять на ситуацию в Сирии.
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