Ещё
В Уссурийске школе присвоили имя погибшего в Сирии генерала Асапова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уссурийске школе присвоили имя погибшего в Сирии генерала Асапова 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Церемония присвоения школе №25 имени Героя Российской Федерации, погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова, состоялась в Уссурийске, сообщает администрация города.
В школе №25 прошла торжественная линейка. В мероприятии приняла участие супруга погибшего Ольга Асапова. Она поблагодарила присутствующих за честь, оказанную её супругу, и отметила, что Валерий Асапов был порядочным человеком, трудолюбивым офицером, уважающим свою страну, пожелала ребятам равняться на него.
"Помните свою историю, без неё у нас нет будущего", — сказала Ольга Асапова.
Школьники рассказывали о боевом пути Асапова, о его наградах, читали стихотворения. Собравшиеся почтили память генерал-лейтенанта минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске с именем Героя.
Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ*. Асапов с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа.
* Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Источник: число погибших при ударах коалиции в Йемене увеличилось до 15 Семь тысяч палестинских беженцев покинули сирийский лагерь Ярмук из-за боев В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1115
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ41
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом282
Названа альтернативная версия крушения Ка-52114
В США рассчитали летальный ядерный удар России224
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение