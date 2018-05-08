В Уссурийске школе присвоили имя погибшего в Сирии генерала Асапова

В школе №25 прошла торжественная линейка. В мероприятии приняла участие супруга погибшего Ольга Асапова. Она поблагодарила присутствующих за честь, оказанную её супругу, и отметила, что Валерий Асапов был порядочным человеком, трудолюбивым офицером, уважающим свою страну, пожелала ребятам равняться на него.

"Помните свою историю, без неё у нас нет будущего", — сказала Ольга Асапова.

Школьники рассказывали о боевом пути Асапова, о его наградах, читали стихотворения. Собравшиеся почтили память генерал-лейтенанта минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске с именем Героя.

Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор . Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ*. Асапов с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа.

* Запрещенная в России террористическая организация

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