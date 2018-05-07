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Эрдоган: решение палестинской проблемы во многом определит будущее человечества
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Эрдоган: решение палестинской проблемы во многом определит будущее человечества 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 7 мая. Решение палестинской проблемы и вопроса о статусе Иерусалима во многом определит будущее человечества. Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Палестинский вопрос и статус Иерусалима — это не просто вопрос определенной нации, региона или города, — приводит его слова Anadolu. — Палестинцы являются символом всех угнетенных по всему миру из-за зверств, массовых убийств и несправедливости, которым они подвергаются. Молчание международного сообщества о гибели десятков и страданиях тысяч палестинцев может привести к тому, что в будущем в подобной ситуации может оказаться любой другой народ".
"Мы продолжим прилагать усилия и использовать наш потенциал на благо человечества и, прежде всего, наших братьев: палестинцев, сирийцев и африканцев, — добавил Эрдоган. — Помощь сирийским беженцам, размещенным на территории Турции, в денежном выражении достигла на сегодняшний день $31 млрд".
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