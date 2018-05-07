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Эрдоган заявил о неизбежности реформирования ООН
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Эрдоган заявил о неизбежности реформирования ООН 

RT на русском 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реформирование ООН неизбежно.
«Лицемерие международного сообщества и двуличие международных организаций, в задачу которых входит обеспечение мира и безопасности, достигли таких масштабов, при которых уже невозможно скрыть предвзятость. Именно поэтому Анкара призывает к реформированию ООН», — приводит Anadolu слова Эрдогана.
Также он заявил, что «международная система, сформированная с учётом интересов пяти стран-постоянных членов СБ ООН, не имеет будущего». Эрдоган добавил, что реформа ООН является неизбежной.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военные операции в Сирии и Ираке.
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