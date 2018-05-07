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Террорист пытался сделать никях с жительницей Саратова
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Террорист пытался сделать никях с жительницей Саратова 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Житель города Казань уговаривал саратовчанку вступить с ним в мусульманский брак, чтобы затем податься в Сирию.
Напомним, Ислам Насыров был задержан 3 апреля 2017 года сотрудниками УФСБ
России по Саратовской области по подозрению в подготовке к участию в деятельности террористической организации. Также сторонник радикальных исламских течений пытался завербовать соратников.
Выяснилось, что радикал собирался в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы присоединиться к запрещенной террористической организации «Аль-Каида». Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в УФСБ, Насыров познакомился в Сети с жительницей Саратова и стал ее методично склонять к совместной поездке в Сирию.
Житель Казани даже специально приезжал в Саратов, встречаясь с понравившейся ему девушкой и предлагал провести в мечети мусульманское бракосочетание никях. Однако жених был схвачен чекистами и разоблачен. Свою вину несостоявшийся 36-летний террорист признал. В настоящий момент он отбывает наказание в колонии строго режима. Там ему предстоит провести 8 лет, несмотря на попытку обжаловать решение суда, которое оставлено без изменения.
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