Террорист пытался сделать никях с жительницей Саратова

Житель города Казань уговаривал саратовчанку вступить с ним в мусульманский брак, чтобы затем податься в Сирию

Напомним, Ислам Насыров был задержан 3 апреля 2017 года сотрудниками УФСБ

России по Саратовской области по подозрению в подготовке к участию в деятельности террористической организации. Также сторонник радикальных исламских течений пытался завербовать соратников.

Выяснилось, что радикал собирался в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы присоединиться к запрещенной террористической организации «Аль-Каида» . Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в УФСБ, Насыров познакомился в Сети с жительницей Саратова и стал ее методично склонять к совместной поездке в Сирию.

Житель Казани даже специально приезжал в Саратов, встречаясь с понравившейся ему девушкой и предлагал провести в мечети мусульманское бракосочетание никях. Однако жених был схвачен чекистами и разоблачен. Свою вину несостоявшийся 36-летний террорист признал. В настоящий момент он отбывает наказание в колонии строго режима. Там ему предстоит провести 8 лет, несмотря на попытку обжаловать решение суда, которое оставлено без изменения.