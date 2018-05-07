Ещё
Коалиция нанесла авиаудары по Сане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник сообщил об авиаударах коалиции в Йемене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik
Не менее шести человек погибли и 35 пострадали в результате двух авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по зданию правительства в центре столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости медицинский источник.
"Шесть человек были убиты в понедельник, еще 35 получили ранения… в результате удара самолетов коалиции по офису руководства республики в центре столицы", — сообщил источник. Он добавил, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, "спасатели продолжают поиски жертв под завалами".
"Самолеты коалиции обстреляли в понедельник утром здание офиса руководства республики в районе аз-Збири в центре столицы, когда глава Высшего политсовета проводил там встречи с представителями руководства государства", — сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны Йемена, созданном мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами).
В воскресенье хуситы выпустили две баллистические ракеты по приграничной саудовской провинции Наджран, которые были сбиты саудовскими ПВО.
Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.
РИА Новости: последние новости
В Иерусалиме появились дорожные указатели "Посольство США" В Израиле рассказали об инциденте с российским боевым самолетом Нетаньяху заявил о готовности к войне с Ираном
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина452
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев170
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели277
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»164
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой971
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение