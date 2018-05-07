Коалиция нанесла авиаудары по Сане

Источник сообщил об авиаударах коалиции в Йемене

"Шесть человек были убиты в понедельник, еще 35 получили ранения… в результате удара самолетов коалиции по офису руководства республики в центре столицы", — сообщил источник. Он добавил, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, "спасатели продолжают поиски жертв под завалами".

"Самолеты коалиции обстреляли в понедельник утром здание офиса руководства республики в районе аз-Збири в центре столицы, когда глава Высшего политсовета проводил там встречи с представителями руководства государства", — сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны Йемена, созданном мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами).

В воскресенье хуситы выпустили две баллистические ракеты по приграничной саудовской провинции Наджран , которые были сбиты саудовскими ПВО.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.