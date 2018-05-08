Шествие ветеранов Великой Отечественной войны впервые прошло перед Кнессетом в Иерусалиме

В мероприятии приняли участие несколько сотен проживающих в Израиле ветеранов, представители дипкорпуса и оркестр израильской полиции. Музыканты исполняли как песни военных лет, так и еврейские народные мелодии. Собравшиеся несли фотографии участников войны, флаги общественных организаций, а также копию знамени Победы.

"Это самый главный праздник в нашей жизни — День Победы над фашистской Германией , — сказал ТАСС председатель союза воинов и партизан — инвалидов войны с нацистами Эфраим Паперный. — Мы сделали все, чтобы уничтожить фашизм, который ставил своей целью уничтожение еврейского народа".

"В Иерусалиме и раньше проходили парады, и сейчас в 73-ю годовщину Победы мы торжественно с гордостью маршируем по площади Кнессета", — добавил он.

"После того, как прошёл закон об официальном характере этого дня в государстве Израиль, нам очень важно, чтобы здесь, на площади перед Кнессетом мы могли пройти в марше Победы", — заявила ТАСС министр репатриации и интеграции Израиля Софа Ландер.

"Мы всегда выходили на улицы Иерусалима в первую очередь и других городов Израиля, и завтра продолжатся праздничные мероприятия. Но я должна сказать, почему это важно здесь — потому что это Иерусалим, это столица нашей родины", — добавила она.

Ландер подчеркнула, что в Израиле есть ряд законов, которые «служат ветеранам». Она также отметила, что маршрут шествия ветеранов по площади Кнессета был рассчитан «до шагов» с учетом самочувствия участников Великой Отечественной войны.

Празднование Дня Победы в Израиле

В еврейском государстве в этом году впервые отмечают День Победы 9 мая на официальном уровне. 26 июля 2017 года Кнессет (парламент Израиля) утвердил закон «Празднование Дня Победы над нацистской Германией». «День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Израиле 9 мая на государственном уровне», — говорится на официальном сайте израильского парламента.

Торжества по случаю 73-й годовщины Победы стартовали в этом году в Израиле шествием «Бессмертного полка» и парадом ветеранов в городе Хайфа на севере еврейского государства 4 мая.

Парады ветеранов и акции «Бессмертного полка» пройдут в майские дни этого года в трех десятках городов Израиля.