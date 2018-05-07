Военные разбили анклав террористов на юге Дамаска. сообщают СМИ

В этом квартале бандформирования базировались уже давно: в результате регулярных боевых действий между различными группировками юг центральной мухафазы Сирии понёс существенный инфраструктурный урон.

При этом спецоперация военных в регионе продолжается: военные наносят точечные удары по различным сооружениям радикалов в регионе. Многие командные пункты и хранилища боеприпасов экстремистов уже уничтожены.

По мнению экспертов, серьёзные потери, которые несут террористы в Дамаске, вынудят главарей бандформирований пойти на переговоры с местными властями.