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Военные разбили анклав террористов на юге Дамаска. сообщают СМИ
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Военные разбили анклав террористов на юге Дамаска. сообщают СМИ 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Армии президента Сирии Башара Асада удалось разбить террористический анклав на юге Дамаска: республиканский флаг установлен в районе Хаджар Аль-Асвад, сообщает Федеральное агентство новостей.
В этом квартале бандформирования базировались уже давно: в результате регулярных боевых действий между различными группировками юг центральной мухафазы Сирии понёс существенный инфраструктурный урон.
При этом спецоперация военных в регионе продолжается: военные наносят точечные удары по различным сооружениям радикалов в регионе. Многие командные пункты и хранилища боеприпасов экстремистов уже уничтожены.
По мнению экспертов, серьёзные потери, которые несут террористы в Дамаске, вынудят главарей бандформирований пойти на переговоры с местными властями.
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