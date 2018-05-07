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США и Филиппины начали ежегодные военные учения Balikatan
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США и Филиппины начали ежегодные военные учения Balikatan 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ежегодные совместные военные учения США и Филиппин стартовали в понедельник, в них примут участие восемь тысяч военнослужащих, сообщил филиппинский телеканал GMA News.
Около 5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Филиппин присоединятся к 3 тысячам американских коллег для участия в 34-х военных маневрах Balikatan (в переводе — плечом к плечу), которые в 2018 году пройдут с акцентом на «взаимную оборону, борьбу с терроризмом, реагирование на гуманитарные катастрофы и стихийные бедствия».
Австралийские силы обороны и силы самообороны Японии также будут участвовать в учениях в рамках системы альянсов США.
Как заявил посол США на Филиппинах Сун Ким, «учения предусматривают тренировочный вариант военной операции в городской местности». Образцом станет прошлогодняя военная операция в городе Марави (Филиппины), которая проводилась в течении пяти месяцев, отмечает телеканал. Территория города была оккупирована террористической группировкой «Мауте», выступающей за "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
В мае 2017 года президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ группировкой «Мауте». Основным местом боевых действий стал город Марави. В боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военных, свыше 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.
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