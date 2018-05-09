«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа

«Смерть США!» В Иране отреагировали на отказ Трампа

США покидают иранскую ядерную сделку. В Иране глава страны был сдержан в оценках этого решения, однако депутаты кричали: «Смерть США!» Чем обернется для мира выход Америки из СВПД?

Иранские власти по-разному отреагировали на решение США выйти из соглашения по атому. Глава Ирана Хасан Роухани в телеобращении сдержанно назвал Соединенные Штаты проблемным партнером:

«Иран — страна, соблюдающая обязательства. США — страна, которая никогда не соблюдает своих обязательств. Я рад, что проблемный партнер покинул СВПД», — сказал Роухани.

По его словам, Иран не намерен выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий. А вот депутаты иранского парламента ответили более радикально. Они сожгли на своем заседании бумажный американский флаг, сообщает Associated Press. Они также кричали: «Смерть США!» Главы МИД Великобритании, Германии и Франции проведут встречу с представителями Ирана, где обсудят ситуацию, которая сложилась после выхода США из ядерной сделки с Ираном. Встреча запланирована на следующий понедельник, 14 мая. О том, что США выходят из сделки по иранской ядерной программе, накануне заявил президент страны Дональд Трамп. При этом вводится «самый высокий уровень санкций». Хотя Трамп говорил о том, что он примет такое решение, многие в это до последнего момента не верили, говорит руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко:

— Честно говоря, я не ожидал, что это произойдет, я думал, что все-таки Трамп на это не пойдет. Но он пошел. Значит, возникает вопрос: а что, собственно, он с этого может получить? Я пока для него лично никаких реальных выгод не видел, он еще раз показал, что он Трамп, что он способен на нестандартные ходы. Я думаю, что это вызовет большое восхищение в Израиле. Дополнительный нажим на Иран, причем не только по ядерной линии, по линии вот этой программы, но и, вообще, на Ближнем Востоке. Но как конкретно это отзовется для того же Трампа, очень трудно сказать. Тем более что, с моей точки зрения, он этим сделал только хуже, поскольку после этого решения он усилил позиции консервативных округов в Иране, а это вещь, в общем, достаточно неприятная. И более того, с одной стороны, как бы Израиль пугал наличием вот этой военной части ядерной программы, его разведка представила какие-то доказательства, но сейчас получается так, что у иранских консерваторов развязаны руки и в Сирии, и по линии вот этой программы. И, в общем, это может каким-то рикошетом ударить по тому же Израилю. Более того, та же Европа и особенно французы, вот тот же Макрон, они были против выхода Америки из этих санкций, и Макрон пытался максимум от него зависящее сделать для того, чтобы этого не произошло.

— Да, это было совместное заявление ЕС, Парижа, Берлина о том, что они выступают за сохранение данной сделки, но вот не услышал их господин Трамп. Сейчас встает такой вопрос: если США односторонние санкции введут, то они не будут эффективными, если их не поддержат страны ЕС. И вот в такой ситуации может ли Трамп их заставить тоже присоединиться к этим санкциям или не получится?

— Я думаю, что не получится. Дело в том, что и французские, и немецкие, и итальянские фирмы уже очень глубоко вошли в Иран, и бросать это все из-за того, что Трамп принял такое решение, я думаю, что они не будут. В общем, таким образом, США создали дополнительные проблемы себе. Я не совсем понимаю этой логики, даже при условии, что Трамп себя позиционирует вот как такой союзник Израиля. Может быть, это более непростая игра, тут надо помнить и про Саудовскую Аравию, которая очень боится ядерного Ирана, но это пока что из области фантазии.

— Нетаньяху должен быть в Москве и, видимо, встречаться с Путиным. И вот действительно в этой ситуации, как договариваться?

— Вы знаете, я, честно говоря, тоже не представляю, потому что Россия сидит на двух стульях. Это не просто такая плохая Россия, а потому что, видимо, и надо сидеть на двух стульях. Но вот теперь оба эти стула — и иранский, и израильский, они как бы начинают двигаться. Россия будет, конечно, доказывать Израилю и правильно, что будет доказывать, что, в общем, она там всегда будет сдерживать вот такую агрессию потенциальную против Израиля, но Ирану надо будет доказывать, что вот видите, как с вами поступили США, а уж на нас-то вы можете рассчитывать, мы вас не бросим. Во всяком случае, я нашей дипломатии и конкретным переговорщикам по этой тематике не завидую.

Премьер Израиля Нетаньяху уже объявил, что Израиль полностью поддерживает решение президента США Трампа по выходу из соглашения по иранскому атому: «Смелое решение Трампа отбросить ужасную ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране, Израиль с самого начала отвергал эту сделку, так как она не перекрывала путь Тегерана к ядерному оружию, а вместо этого фактически прокладывала путь Ирану к целому арсеналу ядерных бомб, и это — в течение нескольких лет». Канцелярия Натаньяху вела прямую трансляцию его выступления. Ранее Британия, Германия и Франция старались убедить США не выходить из соглашения по Ирану. В понедельник, 7 мая, президент Франции Макрон заявлял, что «это откроет ящик Пандоры, и может быть война». Накануне New York Times сообщила со ссылкой на свои источники, что Трамп оповестил Макрона о планах объявить о выходе США из «ядерной сделки». Париж эту информацию опроверг. «Трамп не говорил Макрону таких вещей». Не будет ли разногласий между Европой и США из-за отказа США от сделки с Ираном? Комментирует председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:

— На последнем этапе, вот когда президент Макрон и канцлер Меркель были на прошлой неделе в Вашингтоне, они пытались, как я понимаю, уговорить его уже даже не остаться в договоренности, а выйти, так сказать, мягким образом, то есть позволить другим странам, прежде всего, союзникам, иметь дело с Ираном, вне зависимости от позиции США. И энтузиазм Макрона, который он выражал бурно после встречи с Трампом, должен был показать, что Европа смогла повлиять на позицию США. Значит то, что сказал Трамп, означает, что он откровенно и в грубой форме проигнорировал вообще все аргументы европейцев, просто они его не интересуют.

— Реакция Европы? Все-таки, какая может быть реакция здесь?

— Ну, а какая? У Европы реакция может быть двоякая. Либо просто проглотить и фактически капитулировать. Другой вариант — это, наоборот, занять жесткую, оппонирующую Трампу позицию. Но это достаточно рискованно, потому что, во-первых, внутри Европы есть страны, которые будут всячески призывать к тому, что с Америкой надо дружить и партнерствовать в любом случае, во-вторых, Трамп действует, надо сказать очень изобретательно. Он ведь не случайно подвесил вопрос о торговых санкциях и торговых ограничениях против ЕС, которые он собирался ввести еще месяц назад, ну как бы приглашая Европу делать уступки, а именно согласиться на квотирование их экспорта. И вот в этом контексте иранская тема оказывается очень скользкой для Европы, потому что, если сейчас занять жесткую позицию по Ирану, это бумерангом прилетит через введение этих самых ограничительных пошлин.

Однако, так или иначе, то, как станет развиваться ситуация, куда в большей степени, чем от Европы, будет зависеть от Тегерана. А есть большие сомнения в том, что он проигнорирует новые санкции США.

Москва отреагировала сдержанно. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что «беспардонная позиция США разительно контрастирует с взвешенной реакцией Тегерана, который заявил о готовности изучить возможность продолжения осуществления ядерной сделки без американцев. Это означает, что хоронить Совместный всеобъемлющий план действий еще рано, данная договоренность продолжает оставаться в силе». То, что Россия останется приверженной соглашению по атому, подтвердил глава МИД России Сергей Лавров.

На фоне решения Трампа по Ирану цена на нефть подскочила более чем на 2%. При этом эксперты уверены, что выход США из сделки не вызовет сильного укрепления рубля.