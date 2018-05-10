Иранские парламентарии сожгли американский флаг

Иранские депутаты сожгли флаг США на трибуне парламента

Несколько депутатов иранского парламента в среду, на следующий день после того как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном , сожгли флаг США . Видео акции размещено на YouTube.

На трибуну взошел один из парламентариев, который продемонстрировал президиуму бумажную распечатку американского флага, после чего попытался поджечь лист зажигалкой.

У депутата получилось это не с первого раза, и, видя это, к нему тут же подбежали коллеги и стали помогать. Там же они сожгли еще одну бумагу, по сообщениям СМИ, это была копия договора о ядерной сделке.

В ходе акции депутаты скандировали антиамериканские лозунги и потрясали кулаками, а их коллеги со всех сторон устремлялись к трибуне, чтобы выразить коллегам свою поддержку. Затем обе горящих бумаги были брошены вниз, и парламентарии начали их топтать.

Решение Трампа

Во вторник Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения.

Это произошло после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии добытых разведкой секретных документов, которые доказывают, что Иран после подписания сделки с международным сообществом сохраняет наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.

Другие страны — гаранты соглашения осудили решение Вашингтона, указав на опасные последствия этого шага.

Соглашение по Ирану

Франция, Иран и шестерка международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) подписали в 2015 году документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.