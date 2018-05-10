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Иранские парламентарии сожгли американский флаг
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Иранские депутаты сожгли флаг США на трибуне парламента 

РИА Новости
Несколько депутатов иранского парламента в среду, на следующий день после того как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном, сожгли флаг США. Видео акции размещено на YouTube.
На трибуну взошел один из парламентариев, который продемонстрировал президиуму бумажную распечатку американского флага, после чего попытался поджечь лист зажигалкой.
У депутата получилось это не с первого раза, и, видя это, к нему тут же подбежали коллеги и стали помогать. Там же они сожгли еще одну бумагу, по сообщениям СМИ, это была копия договора о ядерной сделке.
В ходе акции депутаты скандировали антиамериканские лозунги и потрясали кулаками, а их коллеги со всех сторон устремлялись к трибуне, чтобы выразить коллегам свою поддержку. Затем обе горящих бумаги были брошены вниз, и парламентарии начали их топтать.
Решение Трампа
Во вторник Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения.
Это произошло после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии добытых разведкой секретных документов, которые доказывают, что Иран после подписания сделки с международным сообществом сохраняет наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.
Другие страны — гаранты соглашения осудили решение Вашингтона, указав на опасные последствия этого шага.
Соглашение по Ирану
Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) подписали в 2015 году документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.
Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.
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