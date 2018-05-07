Подконтрольные ДАИШ кварталы Дамаска разрежут на две части

Подконтрольные террористам ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) территории южных кварталов Дамаска скоро будут разрезаны на две части. Об этом, как передает РИА Новости, заявил генерал сирийской армии Мэхсен Нафнуф.

"Еще вчера на месте штаба моей бригады находились позиции боевиков. За последние сутки мы продвинулись на 500 метров. С другой стороны наступает другая бригада нашей армии. Скоро мы встретимся", — сказал генерал, пояснив, что таким образом территория, занимаемая ДАИШ, будет разрезана на две части. «А потом каждый котел будем дробить и уничтожать террористов», — добавил он.