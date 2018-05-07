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Спецпосланник КНР по Среднему Востоку и официальные представители Саудовской Аравии обсудили ситуацию в регионе
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Спецпосланник КНР по Среднему Востоку и официальные представители Саудовской Аравии обсудили ситуацию в регионе 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Эр-Рияд, 7 мая /Синьхуа/ — Находящийся в Саудовской Аравии специальный посланник КНР по Среднему Востоку Гун Сяошэн в воскресенье провел переговоры с официальными представителями правительства королевства по ситуации в регионе.
В ходе встречи с помощником заместителя министра иностранных дел Саудовской Аравии по политическим и экономическим делам Джамалом Акилем китайский дипломат указал на то, что в настоящее время обстановка на Среднем Востоке остается сложной. Гражданская война в Сирии, конфликт между Палестиной и Израилем, беспорядки в Йемене и споры вокруг иранской ядерной сделки представляют серьезную угрозу для мира и стабильности в регионе. Китай, в свою очередь, уделяет повышенное внимание этим вопросам.
По его словам, будучи другом средневосточных государств, Китай надеется на урегулирование разногласий между региональными странами путем политического диалога для скорейшего прекращения кровопролитных столкновений и достижения мира и стабильности в регионе. КНР намерена и дальше играть роль в содействии мирным переговорам в целях скорейшего урегулирования соответствующих проблем.
Дж. Акиль высоко оценил справедливую и беспристрастную позицию Китая в средневосточных вопросах, а также выразил надежду на то, что Пекин воспользуется своим растущим международным влиянием и особым преимуществом, заключающимся в поддержании дружественных отношений с игроками региона, и сыграет более важную роль в средневосточном мирном процессе. —0—
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