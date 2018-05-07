На фоне роста напряженности вокруг Ирана Нетаньяху готовится встретиться с Путиным на следующей неделе

Согласно короткому коммюнике, опубликованному канцелярией премьер-министра Израиля, Нетаньяху отправится в Москву , чтобы обсудить «развитие событий в регионе». В коммюнике также отмечается, что эта встреча станет продолжением разговора двух лидеров, состоявшегося на прошлой неделе.

Нетаньяху регулярно беседует с Путиным, поскольку Израиль стремится убедить Москву использовать ее влияние и заставить Иран отказаться от попыток распространить его влияние в Сирии Ливане , то есть у северных границ Израиля.

Переговоры между Путиным и Нетаньяху состоятся незадолго до 12 мая, когда президент США Дональд Трамп должен будет объявить о том, выйдут ли США из иранского ядерного соглашения или нет.

На этой неделе Израиль сообщил, что агентам Моссада удалось выкрасть секретный иранский архив, материалы которого указывают на масштабы ядерных амбиций Тегерана . Израиль пригласил Россию и некоторые другие страны ознакомиться с этими материалами.

Во время своего визита в Москву Нетаньяху также примет участие в параде, который проводится ежегодно в память о победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.

В начале апреля между Путиным и Нетаньяху состоялся разговор, в ходе которого российский лидер призвал премьер-министра Израиля избегать любых шагов, которые могли бы усугубить нестабильность ситуации в Сирии.

Со своей стороны, Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль продолжит противостоять попыткам Ирана увеличить его военное присутствие в этой разрушенной войной стране.

Во время их разговора Путин «подчеркнул фундаментальное значение уважения суверенитета Сирии и призвала избегать любых действий, которые могли бы еще более дестабилизировать ситуацию в этой стране и поставить под угрозу ее безопасность», как сообщает российское информационное агентство Sputnik

Как сообщает это агентство, во время этого разговора «обсуждался Сирийский вопрос, в частности в связи с недавними ракетными атаками на базу Т-4 в Хомсе» израильскими ВВС.

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Нетаньяху «повторил, что Израиль не позволит Ирану укрепить его военные позиции в Сирии».

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль нанесет удар по любому, кто попытается причинить вред израильскому государству, очевидно, намекая на ракетный удар по сирийской военной базе, в результате которого погибло 14 человек, в том числе семеро иранцев.

Придерживаясь принципа двусмысленности в вопросе атак за пределами своих границ, Израиль отказался непосредственным образом прокомментировать эту атаку несмотря на то, что Иран и Россия обвинили его в ее проведении.

В репортаже израильского телеканала Hadashot прозвучало — со ссылкой на множество иностранных источников — что мишенью той атаки была не партия ракет, а скорее «передовая система», которая могла осложнить или вообще лишить Израиль преимущества в воздухе над Ливаном и Сирией.

Израиль регулярно делал акцент на своей обеспокоенности присутствием Ирана в Сирии, опасаясь, что войска враждебного государства могут надолго обосноваться в соседней с ним стране.

10 февраля израильские ВВС нанесли удар по сирийской базе Т-4 после того, как иранский оператор, работавший на этой базе, отправил сделанный в Иране дрон на израильскую территорию.

Этот инцидент спровоцировал целую серию воздушных столкновений, кульминацией которых стало крушение сбитого иранского самолета, крушение израильского F-16I, сбитого сирийским зенитным огнем и упавшего в поле, а также уничтожение множества сирийских объектов ПВО.