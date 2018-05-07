На фоне роста напряженности вокруг Ирана Нетаньяху готовится встретиться с Путиным на следующей неделе 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в следующую среду, 9 мая, на фоне роста напряженности вокруг Ирана и накануне принятия решения по иранской ядерной сделке.
Согласно короткому коммюнике, опубликованному канцелярией премьер-министра Израиля, Нетаньяху отправится в Москву, чтобы обсудить «развитие событий в регионе». В коммюнике также отмечается, что эта встреча станет продолжением разговора двух лидеров, состоявшегося на прошлой неделе.
Нетаньяху регулярно беседует с Путиным, поскольку Израиль стремится убедить Москву использовать ее влияние и заставить Иран отказаться от попыток распространить его влияние в Сирии и Ливане, то есть у северных границ Израиля.
Переговоры между Путиным и Нетаньяху состоятся незадолго до 12 мая, когда президент США Дональд Трамп должен будет объявить о том, выйдут ли США из иранского ядерного соглашения или нет.
На этой неделе Израиль сообщил, что агентам Моссада удалось выкрасть секретный иранский архив, материалы которого указывают на масштабы ядерных амбиций Тегерана. Израиль пригласил Россию и некоторые другие страны ознакомиться с этими материалами.
Во время своего визита в Москву Нетаньяху также примет участие в параде, который проводится ежегодно в память о победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.
В начале апреля между Путиным и Нетаньяху состоялся разговор, в ходе которого российский лидер призвал премьер-министра Израиля избегать любых шагов, которые могли бы усугубить нестабильность ситуации в Сирии.
Со своей стороны, Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль продолжит противостоять попыткам Ирана увеличить его военное присутствие в этой разрушенной войной стране.
Во время их разговора Путин «подчеркнул фундаментальное значение уважения суверенитета Сирии и призвала избегать любых действий, которые могли бы еще более дестабилизировать ситуацию в этой стране и поставить под угрозу ее безопасность», как сообщает российское информационное агентство Sputnik.
Как сообщает это агентство, во время этого разговора «обсуждался Сирийский вопрос, в частности в связи с недавними ракетными атаками на базу Т-4 в Хомсе» израильскими ВВС.
Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Нетаньяху «повторил, что Израиль не позволит Ирану укрепить его военные позиции в Сирии».
Нетаньяху подчеркнул, что Израиль нанесет удар по любому, кто попытается причинить вред израильскому государству, очевидно, намекая на ракетный удар по сирийской военной базе, в результате которого погибло 14 человек, в том числе семеро иранцев.
Придерживаясь принципа двусмысленности в вопросе атак за пределами своих границ, Израиль отказался непосредственным образом прокомментировать эту атаку несмотря на то, что Иран и Россия обвинили его в ее проведении.
В репортаже израильского телеканала Hadashot прозвучало — со ссылкой на множество иностранных источников — что мишенью той атаки была не партия ракет, а скорее «передовая система», которая могла осложнить или вообще лишить Израиль преимущества в воздухе над Ливаном и Сирией.
Израиль регулярно делал акцент на своей обеспокоенности присутствием Ирана в Сирии, опасаясь, что войска враждебного государства могут надолго обосноваться в соседней с ним стране.
10 февраля израильские ВВС нанесли удар по сирийской базе Т-4 после того, как иранский оператор, работавший на этой базе, отправил сделанный в Иране дрон на израильскую территорию.
Этот инцидент спровоцировал целую серию воздушных столкновений, кульминацией которых стало крушение сбитого иранского самолета, крушение израильского F-16I, сбитого сирийским зенитным огнем и упавшего в поле, а также уничтожение множества сирийских объектов ПВО.