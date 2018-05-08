Боевики обстреляли западные районы Алеппо, сообщают СМИ

Несмотря на то что сирийская провинция Алеппо освобождена от террористов, радикалы продолжают наносить воздушные удары по районам мухафазы из соседних городов, сообщает Федеральное агентство новостей

Алеппо вот уже два года пытается жить мирной жизнью и восстанавливает разрушенные в ходе войны инфраструктурные объекты. Однако доступ бандформирований к провинции открывается из промзоны Лерамуна — так, 8 мая боевики нанесли ракетные удары по кварталам Алеппо.

В результате атаки были ранены несколько сирийцев, кроме того, прямым попаданием разрушен автомобиль.