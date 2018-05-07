За сутки в Сирии более 1,6 тысячи боевиков и членов их семей покинули бывший лагерь Ярмук

Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1 611 человек», — сказал он.

По его словам, все покинувшие лагерь в сопровождении машин службы безопасности САР были доставлены в населённый пункт Калаат-аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

Евтушенко добавил, что «всего с 3 мая из населённых пунктов Ялда, Баббили, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведено 6 182 боевика и членов их семей».