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За сутки в Сирии более 1,6 тысячи боевиков и членов их семей покинули бывший лагерь Ярмук
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За сутки в Сирии более 1,6 тысячи боевиков и членов их семей покинули бывший лагерь Ярмук 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1 611 человек», — сказал он.
По его словам, все покинувшие лагерь в сопровождении машин службы безопасности САР были доставлены в населённый пункт Калаат-аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».
Евтушенко добавил, что «всего с 3 мая из населённых пунктов Ялда, Баббили, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведено 6 182 боевика и членов их семей».
6 мая более 2,5 тыс. боевиков и членов их семей покинули бывший лагерь палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор Бейт-Сахм в Сирии.
RT на русском: последние новости
Источник: число погибших при ударах коалиции в Йемене увеличилось до 15 Белгородские власти помогут родным погибшего в Сирии пилота Су-30СМ В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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