Эрдоган заявил о приверженности идее вступления в ЕС

Эрдоган заявил о приверженности Турции идее вступления в ЕС

«Анкара сохраняет приверженность идее вступления в Европейский союз, несмотря на то, что не встречает аналогичной реакции со стороны ЕС», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Эрдоган также добавил, что Турция шаг за шагом «превращается в самую сильную страну региона», а в будущем «станет одним из крупных игроков мирового уровня».