Ещё
Иракские ополченцы уничтожили четырех боевиков ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иракские ополченцы уничтожили четырех боевиков ИГ* в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Bulent Kilic
Иракские ополченцы в ходе артиллерийского обстрела уничтожили четырех боевиков ИГ* на территории Сирии, сообщил сайт иракского шиитского ополчения.
Как сообщили ополченцы, которые официально входят в состав иракских ВС, удар из артиллерии был нанесен по позиции террористов в сирийской деревне Восточный Дахадж недалеко от границы двух стран.
"Ополченцы уничтожили четырех боевиков группировки, некоторое количество террористов были ранены", — сообщил сайт, отметив, что артобстрел был произведен на основе данных разведки.
По информации ополчения, удар иракских ВВС на территории Сирии, о котором сообщалось ранее, "достиг своей цели" и "объект был уничтожен полностью".
Ранее в воскресенье пресс-служба иракского премьера Хайдера аль-Абади заявила, что военно-воздушные силы Ирака нанесли удар в Сирии по позиции командования ИГ* в районе Эд-Дашиша. О его результатах не сообщалось.
В конце минувшего года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжается ликвидация разрозненных малочисленных групп боевиков.
*Террористическая организация, запрещена в России
РИА Новости: последние новости
Нетаньяху заявил о готовности к войне с Ираном "Провокации и постановочные видео". Чем занимались "Белые каски" в Сирии МИД увидел угрозу в намерении США выйти из сделки с Ираном
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов46
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1753
Сулейман Керимов госпитализирован42
Путин снял взыскание с главы Минтранса134
У берегов Крыма нашли затонувшую в 1909 году подлодку20
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение