Иракские ополченцы уничтожили четырех боевиков ИГ* в Сирии

Иракские ополченцы в ходе артиллерийского обстрела уничтожили четырех боевиков ИГ* на территории Сирии , сообщил сайт иракского шиитского ополчения.

Как сообщили ополченцы, которые официально входят в состав иракских ВС, удар из артиллерии был нанесен по позиции террористов в сирийской деревне Восточный Дахадж недалеко от границы двух стран.

"Ополченцы уничтожили четырех боевиков группировки, некоторое количество террористов были ранены", — сообщил сайт, отметив, что артобстрел был произведен на основе данных разведки.

По информации ополчения, удар иракских ВВС на территории Сирии, о котором сообщалось ранее, "достиг своей цели" и "объект был уничтожен полностью".

Ранее в воскресенье пресс-служба иракского премьера Хайдера аль-Абади заявила, что военно-воздушные силы Ирака нанесли удар в Сирии по позиции командования ИГ* в районе Эд-Дашиша. О его результатах не сообщалось.

В конце минувшего года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжается ликвидация разрозненных малочисленных групп боевиков.

*Террористическая организация, запрещена в России