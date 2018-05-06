«Звезда» публикует кадры испытаний уникального комплекса «Уран-6»

Сирии. «Уран-6» является комплексом, предназначенным для разминирования местности и отлично рекомендовал себя во время военной операции ВКС РФ

Девятого мая на Параде Победы широкой публике впервые представят робототехнический комплекс «Уран-9». Кадры его испытаний были предоставлены «Звезде».

«Уран-6» является комплексом, предназначенным для разминирования местности и отлично рекомендовал себя во время военной операции ВКС РФ в Сирии. Его применяли в Пальмире, Алеппо и Дейр-эз-Зоре

Уникальность комплекса «Уран-6» заключается в его способности разрушить обнаруженное на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву. У оператора при этом есть возможность управлять комплексом с расстояния до километра.

Данный комплекс оборудован четырьмя видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор. «Уран-6» способен обнаружить, идентифицировать и уничтожить любой взрывоопасный предмет. При этом обеспечивается полная безопасность личного состава.

Робототехнический комплекс может оснащаться пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом.

Двигаясь по ровной местности, «Уран-6» способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.