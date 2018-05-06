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Турция рассчитывает на отмену виз с РФ
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Турция рассчитывает на отмену визового режима с Россией до конца года 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Анкара ожидает, что визовый режим с Россией будет отменен или облегчен до конца года, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.
"Думаю, что визы с Россией, пусть даже и частично, будут отменены. Возможно, к концу этого года президенты двух стран в ходе телефонного разговора или при первой же личной встрече скажут: "Давайте наконец отменим визы", — заявил Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.
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