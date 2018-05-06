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Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
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Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США 

Рамблер 42 минуты назад
Мир станет менее безопасным, если Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) будет расторгнут в одностороннем порядке. Такой шаг США станет угрозой для международных правовых основ, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
≥≥ В МИД отметили роль Ирана в борьбе с международным терроризмом
Таким образом Захарова прокомментировала заявления американской стороны о том, что США может выйти из СВДП.
«Никакой добавочной стоимости к международному миру и безопасности не прибавит», — заявила официальный представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что соглашение по иранскому атому был одобрено Советом безопасности ООН и стало обязательным к исполнению документом. Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранская сторона не намерена пересматривать СВДП и стремится продолжать диалог с Москвой по ядерной сделке.
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