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Армия Сирии нанесла удар по логову террористов под Дамаском: кадры с дрона
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Армия Сирии нанесла удар по логову террористов под Дамаском: кадры с дрона 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевики были выбиты из южной части район Хаджар аль-Асвад.
В Сети появилось видео, на котором видны разрушенные районы в пригороде сирийского Дамаска. Как пишет Yahoo News со ссылкой на проправительственные СМИ Сирии, на кадры с дрона попала южная часть района Хаджар аль-Асвад, который накануне освободили подразделения сирийской армии от боевиков.
На видео можно увидеть поднимающиеся после атаки клубы дыма.
Перед нанесением ударов из контролируемого террористами района, по договору с Дамаском, на автобусах выехали боевики-повстанцы с семьями. Однако сделка не касалась членов запрещенной в РФ организации ИГИЛ, по которым и был открыт огонь.
В ближайшее время сирийская армия продолжит штурм позиций террористов в северной части района.
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