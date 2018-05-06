Армия Сирии нанесла удар по логову террористов под Дамаском: кадры с дрона

Боевики были выбиты из южной части район Хаджар аль-Асвад. В Сети появилось видео, на котором видны разрушенные районы в пригороде сирийского Дамаска . Как пишет Yahoo News со ссылкой на проправительственные СМИ Сирии , на кадры с дрона попала южная часть района Хаджар аль-Асвад, который накануне освободили подразделения сирийской армии от боевиков. На видео можно увидеть поднимающиеся после атаки клубы дыма. Перед нанесением ударов из контролируемого террористами района, по договору с Дамаском, на автобусах выехали боевики-повстанцы с семьями. Однако сделка не касалась членов запрещенной в РФ организации ИГИЛ , по которым и был открыт огонь. В ближайшее время сирийская армия продолжит штурм позиций террористов в северной части района.