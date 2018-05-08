В Сирии террористы обстреляли место сбора автобусов, вывозящих боевиков

Ранее участник переговоров, сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль сообщил РИА Новости, что первая группа из более чем 2,7 тысячи боевиков и членов их семей выехали из поселений на севере провинции Хомс и юге провинции Хама в сторону Джараблуса (на северо-восток) в понедельник. По сообщениям агентства САНА , во вторник вторая группа боевиков готовится к отправке в сторону Джараблуса.

"Террористы подвергли минометному обстрелу район сбора автобусов, выделенных для вывода боевиков, неподалеку от моста Эр-Растана со стороны Хамы", — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, пострадавших при обстреле боевиков нет.

Сирийскому правительству при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в САР удалось достигнуть соглашения с главарями радикальных бандформирований о передаче под контроль правительственных сил поселений Эр-Растан и Талль-Биса и окрестных деревень, которые являются последним оплотом террористов на севере Хомса и юге Хамы.

Сирийская армия также в рамках соглашения уже взяла под контроль стратегически важную государственную трассу Хама — Хомс и приступила к расчистке заградительных сооружений и проверке трассы на предмет минирования и взрывных устройств. После завершения работы инженерных войск трасса, закрытая более шести лет назад, будет открыта для гражданского транспорта.

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