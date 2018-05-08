СМИ: вооруженная оппозиция начала вывод своих формирований из окрестностей Хомса 

ТАСС, 8 мая. Вооруженные группировки сирийской оппозиции начали вывод своих формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Как сообщила во вторник газета Al Watan, на первом этапе реализации соглашения о локальном примирении в этом регионе из городов Растан, Талбиса, Тейр-Маале, Эль-Ганту и Эль-Хоула будет выведено 3,5 тыс. боевиков с семьями.
Для их транспортировки в район эстакады Джиср-Растан прибыли свыше 100 автобусов. Первая группа боевиков и их родственников уже отправилась в Идлиб и Джараблус на севере Сирии. Ранее формирования оппозиции сдали тяжелые и средние вооружения, в том числе шесть танков и три БМП. Боевики разблокировали шоссе Хомс-Хама, что позволит теперь связать важные экономические районы в центре Сирии с севером и югом страны.
Саперы сирийской армии проводят сейчас операцию по разминированию этой стратегической автострады. На очищенных от фугасов участках уже приступили к работе дорожные службы.
По информации издания, террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) пытались помешать эвакуации боевиков и мирных граждан и вели из своего форпоста в Эль-Хоуле обстрел соседних селений. В результате имеются раненые среди мирных жителей. В Растане боевики перед тем, как выехать из города, подожгли свои штабные помещения и склады.
Помимо населенных пунктов на севере провинции Хомс бандформирования должны покинуть южные окрестности провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Часть из них согласилась прекратить вооруженную деятельность и перейти на сторону правительства, воспользовавшись предоставленной амнистией.
Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил 7 мая о начале вывода боевиков и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». По его словам, с этой целью с понедельника открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Растан.