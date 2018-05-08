СМИ: вооруженная оппозиция начала вывод своих формирований из окрестностей Хомса

ТАСС , 8 мая. Вооруженные группировки сирийской оппозиции начали вывод своих формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска ). Как сообщила во вторник газета Al Watan , на первом этапе реализации соглашения о локальном примирении в этом регионе из городов Растан, Талбиса, Тейр-Маале, Эль-Ганту и Эль-Хоула будет выведено 3,5 тыс. боевиков с семьями.

Для их транспортировки в район эстакады Джиср-Растан прибыли свыше 100 автобусов. Первая группа боевиков и их родственников уже отправилась в Идлиб и Джараблус на севере Сирии . Ранее формирования оппозиции сдали тяжелые и средние вооружения, в том числе шесть танков и три БМП. Боевики разблокировали шоссе Хомс-Хама, что позволит теперь связать важные экономические районы в центре Сирии с севером и югом страны.

Саперы сирийской армии проводят сейчас операцию по разминированию этой стратегической автострады. На очищенных от фугасов участках уже приступили к работе дорожные службы.

По информации издания, террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ ) пытались помешать эвакуации боевиков и мирных граждан и вели из своего форпоста в Эль-Хоуле обстрел соседних селений. В результате имеются раненые среди мирных жителей. В Растане боевики перед тем, как выехать из города, подожгли свои штабные помещения и склады.

Помимо населенных пунктов на севере провинции Хомс бандформирования должны покинуть южные окрестности провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Часть из них согласилась прекратить вооруженную деятельность и перейти на сторону правительства, воспользовавшись предоставленной амнистией.