Первая группа боевиков покинула район к северу от Хомса 

БЕЙРУТ, 7 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Первая группа из более 2,7 тысячи боевиков и членов их семей выехали из поселений на севере провинции Хомс и юге провинции Хама в сторону Джараблуса (на северо-восток), сообщил РИА Новости участник переговоров, сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.
"Из Растана (поселение на севере Хомса) в сторону Джараблуса выехали 63 автобуса. Последний оплот террористов на севере Хомса и юге Хамы покинули более 2700 боевиков, включая членов их семей", — сказал Джамаль.
Сирийский правозащитник подтвердил, что боевики передали сирийской армии в рамках достигнутых договоренностей все тяжелое и среднее вооружение, включая танки и бронетранспортеры.
"Предположительно до конца недели должны выйти все боевики и их семьи, которые отказались от примирения", — добавил Джамаль.
Сирийскому правительству при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в САР удалось достигнуть соглашения с главарями радикальных бандформирований о передаче под контроль правительственных сил поселений Растан и Тальбиси и окрестных деревень, которые являются последним оплотом террористов на севере Хомса и юге Хамы.
Сирийская армия также в рамках соглашения уже взяла под контроль стратегически важную государственную трассу Хама-Хомс и приступила к расчистке заградительных сооружений и проверке трассы на предмет минирования и взрывных устройств. После завершения работы инженерных войск трасса, закрытая более шести лет назад, будет открыта для гражданского транспорта.
Вывод боевиков на север Сирии тем временем продолжается и на юге Дамаска, откуда в понедельник планируется вывод пятой группы боевиков и членов их семей из поселений Бабиля, Ялда и Бейт Сахем.
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