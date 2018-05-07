Первая группа боевиков покинула район к северу от Хомса

"Из Растана (поселение на севере Хомса) в сторону Джараблуса выехали 63 автобуса. Последний оплот террористов на севере Хомса и юге Хамы покинули более 2700 боевиков, включая членов их семей", — сказал Джамаль.

Сирийский правозащитник подтвердил, что боевики передали сирийской армии в рамках достигнутых договоренностей все тяжелое и среднее вооружение, включая танки и бронетранспортеры.

"Предположительно до конца недели должны выйти все боевики и их семьи, которые отказались от примирения", — добавил Джамаль.

Сирийскому правительству при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в САР удалось достигнуть соглашения с главарями радикальных бандформирований о передаче под контроль правительственных сил поселений Растан и Тальбиси и окрестных деревень, которые являются последним оплотом террористов на севере Хомса и юге Хамы.

Сирийская армия также в рамках соглашения уже взяла под контроль стратегически важную государственную трассу Хама-Хомс и приступила к расчистке заградительных сооружений и проверке трассы на предмет минирования и взрывных устройств. После завершения работы инженерных войск трасса, закрытая более шести лет назад, будет открыта для гражданского транспорта.

Вывод боевиков на север Сирии тем временем продолжается и на юге Дамаска , откуда в понедельник планируется вывод пятой группы боевиков и членов их семей из поселений Бабиля, Ялда и Бейт Сахем.

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