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СМИ: сирийские войска вернули контроль над шоссе Хомс — Хама после шестилетнего перерыва
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СМИ: сирийские войска вернули контроль над шоссе Хомс — Хама после шестилетнего перерыва 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 5 мая. Сирийская армия вернула в субботу после шестилетнего перерыва под свой контроль шоссе Хомс — Хама. Как сообщила газета Al-Watan, это произошло благодаря начавшейся реализации соглашения о локальном примирении в северных окрестностях провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска).
По ее информации, боевики, которые блокировали с 2012 года эту стратегическую автостраду, покинули свои позиции, передав правительственным силам тяжелые и средние вооружения. Издание отмечает, что восстановление движения автотранспорта по шоссе Хомс — Хама позволит связать важные экономические районы в центре Сирии с севером и югом страны.
Соглашение о примирении охватывает формирования вооруженной оппозиции, которые удерживают в своих руках города Растан, Талбиса, Тейр-Маале, Эль-Ганту и Эль-Хоула в радиусе 10-15 км от Хомса. На экстремистскую группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) договоренности с властями не распространяются.
Помимо населенных пунктов на севере провинции Хомс боевики должны покинуть южные окрестности провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Часть из них согласилась прекратить вооруженную деятельность и перейти на сторону правительства, воспользовавшись предоставленной амнистией. Члены непримиримых группировок будут вывезены вместе с семьями в ближайшие дни на автобусах в Идлиб и Джараблус на север Сирии.
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