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Путин и Нетаньяху проведут переговоры в Москве
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Путин и Нетаньяху проведут переговоры 9 мая в Москве 

RT на русском 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит парад Победы в Москве 9 мая, а также встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита, передаёт пресс-служба Кремля.
«9 мая Москву с рабочим визитом посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приглашён на военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Кроме того, израильский премьер проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что МИД России передал приглашение для президента Литвы Дали Грибаускайте на инаугурацию Путина.
4 мая СМИ со ссылкой на пресс-службу литовского президента писали, что Грибаускайте не получила приглашения на инаугурацию российского лидера.
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