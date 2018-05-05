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Более тысячи палестинцев пострадали при столкновениях с израильскими военными
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Более тысячи палестинцев пострадали при столкновениях с израильскими военными 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Газа, 5 мая /Синьхуа/ — Палестинцы в пятницу провели многочисленные акции протеста против израильской оккупации, в ответ военные Израиля применили слезоточивый газ и открыли огонь по толпе манифестантов. По данным палестинской стороны, в результате конфликта пострадали более тысячи палестинцев.
Газа, 5 мая /Синьхуа/ — Палестинцы в пятницу провели многочисленные акции протеста против израильской оккупации, в ответ военные Израиля применили слезоточивый газ и открыли огонь по толпе манифестантов. По данным палестинской стороны, в результате конфликта пострадали более тысячи палестинцев.
Газа, 5 мая /Синьхуа/ — Палестинцы в пятницу провели многочисленные акции протеста против израильской оккупации, в ответ военные Израиля применили слезоточивый газ и открыли огонь по толпе манифестантов. По данным палестинской стороны, в результате конфликта пострадали более тысячи палестинцев.
Газа, 5 мая /Синьхуа/ — Палестинцы в пятницу провели многочисленные акции протеста против израильской оккупации, в ответ военные Израиля применили слезоточивый газ и открыли огонь по толпе манифестантов. По данным палестинской стороны, в результате конфликта пострадали более тысячи палестинцев.
Газа, 5 мая /Синьхуа/ — Палестинцы в пятницу провели многочисленные акции протеста против израильской оккупации, в ответ военные Израиля применили слезоточивый газ и открыли огонь по толпе манифестантов. По данным палестинской стороны, в результате конфликта пострадали более тысячи палестинцев.
Газа, 5 мая /Синьхуа/ — Палестинцы в пятницу провели многочисленные акции протеста против израильской оккупации, в ответ военные Израиля применили слезоточивый газ и открыли огонь по толпе манифестантов. По данным палестинской стороны, в результате конфликта пострадали более тысячи палестинцев.
Газа, 5 мая /Синьхуа/ — Палестинцы в пятницу провели многочисленные акции протеста против израильской оккупации, в ответ военные Израиля применили слезоточивый газ и открыли огонь по толпе манифестантов. По данным палестинской стороны, в результате конфликта пострадали более тысячи палестинцев.
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