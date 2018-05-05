Спецназ США помогает Саудовской Аравии в борьбе с мятежниками в Йемене 

Вашингтон долгое время заявлял, что несмотря на тесные связи с Саудовской Аравией, он играет роль консультанта и оказывает лишь техническую поддержку саудитам в конфликте с Йеменом. Однако стало известно, что в 2017 году на границе этих враждующих стран были дислоцированы «зелёные береты» армии США. Пентагон утверждает, что военные призваны обеспечивать безопасность, но по информации The New York Times они участвуют в боевых операциях по уничтожению стартовых площадок баллистических ракет, попавших в руки повстанцев-хуситов. Подробнее — в материале RT.