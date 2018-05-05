Новое правительство станет смертным приговором России

На Западе все активнее обсуждается возможность того, что Путин во главе правительства поставит Алексея Кудрина . Якобы это будет сделано с целью ведения умиротворительных переговоров с Западом. Наш постоянный автор профессор Пятрас рассматривает это назначение как подписание смертного приговора России , может быть, с отсрочкой приведения в исполнение. Все примеры — налицо.

Все последние годы имперская стратегия США состояла в том, чтобы снижать издержки от своих поражений и свергать правительства в других странах.

Франции, Саудовской Аравии и Инструменты и методы этого довольно прямолинейны: глобальные пропагандистские кампании, демонизирующие противника; привлечение и использование европейских и региональных союзников ( Англии Израиля ); вербовка, привлечение, обучение и вооружение местных и заморских наемников, которых называют «повстанцами» или «демократами»; экономические санкции с целью провоцирования внутреннего социального напряжения и политической нестабильности правительств; предложения по ведению переговоров с целью урегулирования; переговоры с требованиями односторонних уступок, включая изменения в сфере стратегических вооружений в обмен на обещания положить конец санкциям, осуществить дипломатическое признание и перейти к мирному сосуществованию.

Стратегической целью является разоружение с тем, чтобы облегчить и ускорить проведение военной интервенции, ведущей к поражению, оккупации, смене режима, установлению «клиентского режима» для облегчения грабежа экономических ресурсов и размещения военных баз, привязки к Империи США, что превращает страну в новый трамплин для дальнейшего завоевания новых соседей и пока еще независимых противников.

После нескольких десятилетий провальных попыток свергнуть пользующееся поддержкой народа правительство Муамара Каддафи при помощи племенных и монархистски настроенных вооруженных террористов, а также с использованием международных экономических санкций США предложили политику переговоров и уступок.

Соединенные Штаты приступили к переговорам по окончанию санкций, предложили дипломатическое признание и прием в «международное сообщество» в обмен на проведение Муамаром Каддафи демобилизации и за отказ Ливии от разработки стратегических вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия и другие эффективные средства сдерживания. США не сократили количество своих баз, готовых к нападению на Триполи.

В 2003 году Каддафи заключил соглашение с режимом Джорджа Буша-сына. Были подписаны крупные американо-ливийские нефтяные соглашения и дипломатические договоры. Советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс посетила президента Каддафи с символическим визитом мира и дружбы в то время, как США передавали военную помощь своим вооруженным клиентам.

В феврале 2011 года США под руководством президента Обамы и госсекретаря Хиллари Клинтон объединили свои усилия со своими союзниками (Францией, Соединенным Королевством и т.д.) и приступили к бомбардировкам Ливии — её инфраструктуры, портов, транспортных узлов, нефтяных складских мощностей, больниц, школ… Террористы, поддерживаемые США и ЕС , захватили контроль над главными городами, поймали, пытали и убили президента Каддафи. Более 2 миллионов рабочих-иммигрантов были вынуждены бежать в Европу и на Ближний Восток или вернуться в Центральную Африку.

При Саддаме Хусейне Ирак получал от Вашингтона оружие и поддержку для нападения на Иран и вторжения в эту страну. Это де-факто соглашение побуждало иракского лидера к тому, чтобы полагать, будто сотрудничество между националистическим Ираком и имперским Вашингтоном говорило о наличии совместно разделяемой повестки дня. Впоследствии в Багдаде сочли, будто у них имеется молчаливая поддержка со стороны США в территориальном споре с Кувейтом . А когда Саддам осуществил вторжение в Кувейт, США разбомбили и разграбили Ирак, вторглись в эту страну, оккупировали и разделили её.

США поддержали захват Севера курдами и установили там бесполетную зону. Впоследствии президент Уильям Клинтон нанес несколько ракетно-бомбовых ударов, которые не решили проблему низложения Саддама Хусейна.

При президенте Буше-сыне США развязали полномасштабную войну, вторжение, оккупацию и осуществили убийство нескольких сотен тысяч иракцев, отбросив целую страну в прошлое. США систематически и системно разрушали современное светское государство и его жизненно важные институты, разжигая при этом самые жестокие религиозные и этнические войны между иракскими шиитами и суннитами.

Попытка Ирака в 1980-х сотрудничать с Вашингтоном в деле противостояния своему националистически настроенному соседу — Ирану — привела к вторжению в страну, к её разрушению, к убийству тысяч светских лидеров, включая Саддама Хусейна и всей светской и научной интеллигенции, а также к трансформации Ирака в беззубую страну-вассал Империи.

Президент Сирии Башар Асад , в отличие от Каддафи и Хусейна, сохранил некоторый уровень независимости на фоне увертюр Вашингтона, даже тогда, когда он пытался содействовать вторжению США в Ливан и поддерживать христианское меньшинство и про-западную оппозицию.

В 2011 году США разорвали молчаливые договоренности и стали предоставлять оружие и финансирование своим местным исламистским клиентам с целью организации восстания, в результате которого исламисты захватили контроль над большей частью сельской местности и над крупными городами, включая половину Дамаска . К счастью, Асад запросил поддержку у России, Ирана и бойцов ливанской Хезболлы . На протяжении последующих семи лет террористы, поддерживаемые США/ЕС, потерпели поражение и были вынуждены отступить, несмотря на массированную военную, финансовую и логистическую поддержку со стороны США, ЕС, Израиля, Саудовской Аравии и Турции

Сирия выжила, и ей удалось отвоевать большую часть территории страны. В этом вопросе Ливия и Ирак потерпели неудачу. Сирии же удалось совершить это потому, что она смогла обеспечить вооруженный союз со стратегически важными союзниками, которым удалось успешно нейтрализовать внутрисирийских бунтовщиков.

Случай № 4: FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии

Организация FARC была сформирована в начале 1960-х, главным образом, как крестьянская армия, которая к 2000-м годам разрослась до почти 30 000 бойцов и миллионов сторонников, главным образом, в сельской местности. За пределами крупных городов, фактически, сформировалась система двоевластия.

FARC осуществила несколько попыток приступить к переговорам о мирном урегулировании с олигархическим режимом Колумбии. В конце 1970-х временное соглашение привело к тому, что ряд фракций FARC сложили оружие, создали политическую партию для участия в выборах — Патриотический союз — и приняли участие в выборах. После нескольких побед на выборах олигархия неожиданно разорвала соглашение, развязала кампанию террора, убив 5 000 партийных активистов, несколько кандидатов в президенты, в депутаты конгресса и на должности выборных чиновников. И FARC вернулась к вооруженной борьбе.

В 1980-1981 годах, олигархический режим прервал шедшие переговоры и, в надежде убить представителей FARC, провел рейд на месте их проведения. Но руководителям FARC удалось избежать захвата и пленения. В 2016 году, несмотря на повторные неудачи, FARC согласились вступить в «мирные переговоры» с режимом президента Хуана Мануэля Сантоса , бывшего министра обороны, который возглавлял вооруженные силы в 2001-2010 годы — в период кампании по уничтожению активистов и сторонников FARC в сельской местности и в ходе облав в городах. Однако главные политические изменения происходили внутри FARC. Во время предыдущего десятилетия были убиты или умерли те лидеры FARC, которые делали историю. Им на смену пришла новая когорта, которой недоставало опыта и преданности для того, чтобы добиваться соглашений, гарантирующих мир и справедливость при сохранении при себе оружия на тот случай, если вероломный олигархический режим, не раз уже саботировавший переговоры, отступится от так называемого «мирного соглашения».

В слепом стремлении к миру FARC согласились демобилизовать и разоружить свою революционную армию; им не удалось установить свой контроль над социо-экономическими реформами; они передали вопросы обеспечения безопасности вооруженным силам режима землевладельцев, американским вооруженным силам, находящимся на семи военных базах США и «эскадронам смерти» наркобаронов.

«Мирное соглашение» уничтожило FARC. Как только их разоружили, режим нарушил соглашение: десятки комбатантов FARC были убиты или были вынуждены спасаться бегством; олигархи сохранили тотальный контроль над землей, отнятой у обездоленных и лишенных собственности крестьян, над природными ресурсами, государственными финансами и процессом выборов в интересах элит. Лидеров и активистов FARC бросили в тюрьму, их подвергали угрозам убийств и постоянным пропагандистским нападкам со стороны враждебно настроенных государственных и частных СМИ.

Разрушительное мирное соглашение привело FARC к внутреннему расколу, раздорам и изоляции. К концу 2017 года FARC распались; каждая фракция пошла своим путем. Некоторые объединились в небольшие партизанские группировки; другие отказались от борьбы и стали искать себе работу; третьи сочли возможным сотрудничать с режимом или стали выращивать коку.

Олигархия и США путем переговоров добились сдачи и поражения FARC, чего они не смогли добиться на протяжении четырех десятилетий вооруженной борьбы.

Случай № 5: Иран — ядерное соглашение

В 2016 году Иран подписал мирное соглашение с семью сторонами — США, СК, Францией, Германией Китаем , Россией и Европейским союзом. Соглашением предусматривалось, что Иран ограничит свое производство обогащенного урана, имевшего двойное применение — гражданское и военное, — и разместит его за пределами страны. Иран позволил Западу инспектировать свои ядерные объекты, и эти инспекции подтверждали, что Тегеран полностью соблюдает свои обязательства.

В обмен на это США и их коллаборанты согласились положить конец экономическим санкциям, разморозить иранские активы и прекратить действие ограничений в торговой, банковской и инвестиционной сферах.

Иранцы полностью соблюдали соглашение. Лаборатории, в которых происходило обогащение урана прекратили свое производство, а оставшиеся запасы были вывезены за рубеж. Для инспекторов был предоставлен полный доступ к иранским ядерным объектам.

В противовес этому режим Обамы не стал соблюдать соглашение полностью. Некоторые санкции частично были сняты, но другие были усилены; доступ Ирана к финансовым рынкам был резко сокращен, что было явным нарушением соглашения. Тем не менее, Иран продолжил соблюдать свою часть соглашения.

С избранием Дональда Трампа США отвергли соглашение («это самая худшая сделка за все времена») и, в соответствии с военными планами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху , потребовали полного восстановления санкций, развала всей системы обороны Ирана и сдачу страны под диктат США, Израиля и Саудовской Аравии.

Другими словами, президент Трамп выбросил соглашение в мусорную корзину вопреки мнениям всех основных государств Европы и Азии, но в соответствии с требованиями Израиля по изоляции и разоружению Ирана, а также с целью нападения на Иран и установления в Тегеране марионеточного режима.

Французский премьер-министр Эммануэль Макрон попытался «модифицировать» (sic) соглашение для того, чтобы включить в него некоторые из требований Трампа, призванные добиться новых военных уступок от Ирана. В их число входят: (1) отказ Ирана от своих союзников в регионе (Сирии, Ирака, Йемена Палестины , ливанской Хезболлы и массовых исламских движений), (2) демонтаж и прекращение дальнейшей разработки передовой иранской межконтинентальной системы ПРО, (3) согласие на американский (т. е. израильский) надзор и инспектирование всех иранских военных баз и научных центров.

Позиция президента Макрона сводилась к тому, чтобы «спасти соглашение» по форме путем его уничтожения по сути. Он разделял цели Трампа, но пытался найти пошаговый подход, основанный на «модификации» существующего соглашения. Трамп же избрал израильский подход — прямолинейное отклонение всего соглашения целиком в сочетании с открытыми угрозами военного нападения в том случае, если Иран отвергнет уступки и откажется капитулировать перед Вашингтоном.

Случай № 6: Палестина

США делают вид, что посредничают при выработке соглашения между Израилем и Палестиной, при котором Израиль признал бы Палестину, положил конец ее колонизации (путем строительства поселений — С. Д.) и встал бы на путь мирного урегулирования на основе решения, приемлемого для обоих государств и основанного на территориальных и исторических правах, существовавших до 1967 года. При президенте Клинтоне США приветствовали это урегулирование, но потом… предпочли поддерживать все нарушения этого урегулирования, творимые Израилем. Более чем 600 000 колонистов-израильтян захватили земли, с которых изгнали десятки тысяч палестинцев. Израиль на регулярной основе вторгается на Западный берег (реки Иордан — С. Д.), это государство убило и бросило в тюрьмы десятки тысяч палестинцев. Израиль полностью захватил и контролирует Иерусалим . США шаг за шагом одобряли, вооружали и финансировали Израиль в то время, как он осуществлял этнические чистки и проводил иудеизацию Палестины.

США недавно заявили, что они приветствуют достижение соглашения, инициативу о котором выдвинул северокорейский президент Ким Чен Ын. Пхеньян предложил прекратить свои ядерные программы и испытания, а также приступить к переговорам по заключению постоянно действующего мирного договора, включающего денуклеаризацию полуострова и сохранение военных баз США в Южной Корее.

Президент Трамп ранее следовал стратегии «поддержки» переговоров …при одновременном ужесточении экономических санкций и продолжении военных учений в Южной Корее. В преддверии переговоров США не сделали никаких уступок на основе взаимности. Трамп открыто угрожает немедленно выйти из переговоров, если Северная Корея не поддастся на настойчивые требования Вашингтона о разоружении и демобилизации её сил обороны.

Другими словами, президент Трамп хочет, чтобы Северная Корея проводила ту же политику, которая привела к успешному вторжению США, военному завоеванию и уничтожению Ирака, Ливии и FARC.

Переговоры Вашингтона по корейскому мирному урегулированию пойдут по тому же пути, что и недавно разорванное «ядерное соглашение» с Ираном — по пути одностороннего разоружения Тегерана и последующее невыполнение условий соглашения.

Для таких строителей империй, как США, переговоры служат тактическим средством отвлечения внимания с целью разоружить независимые страны, чтобы ослабить их и напасть на них. И все разобранные нами случаи демонстрируют это.

Заключение

Выше мы осветили то, как Вашингтон использует «переговоры» и «мирные процессы» в качестве тактического оружия для дальнейшего укрепления империи. Разоружая и демобилизуя противников, он облегчает себе достижение таких стратегических целей, как смена режимов.

Знание того, что строители империи являются вероломными врагами не означает, что страны должны отвергать мирные процессы и переговоры. Такое поведение предоставило бы Вашингтону пропагандистские козыри. Вместо этого противники империи могли бы действовать в следующем направлении.

Переговоры должны вести к взаимным, а не односторонним, уступкам, особенно, если это относится к одностороннему сокращению программ вооружений.

Переговоры никогда не должны вести к демилитаризации и демобилизации собственных сил обороны, поскольку это увеличивает уязвимость и создает условия для внезапного нападения. Переговорщики должны сохранять способность навязать империи высокую цену за нарушения ею принятых обязательств и особенно — за внезапный отказ от военных и экономических соглашений. Имперские нарушители сомневаются относительно возможности вторжения, когда человеческие и государственные издержки оказываются высоки и политически непопулярны.

Противники империи не должны оставаться в изоляции. Они должны заключать военные союзы. Случай с Сирией ясное тому подтверждение. Асад выстроил такую коалицию из России, Ирана и Хезболлы, которая эффективно противостояла террористическим «повстанцам», которых поддерживали США, ЕС, Израиль, Турция и Саудовская Аравия.

Иран действительно согласился демонтировать свои ядерные возможности, но он сохранил свою программу межконтинентальной ПРО, которая оставляет стране возможность нанести удар возмездия в случае внезапного нападения со стороны Израиля или США. Почти наверняка Израиль будет настаивать на том, чтобы США несли издержки и тяготы войн на Ближнем Востоке — к выгоде Тель-Авива.

Северная Корея уже сделала односторонние, не основанные на принципе взаимности, уступки Соединенным Штатам и, в меньшей степени, Южной Корее. Если Северной Корее не удастся обзавестись союзниками (типа Китая и России) и если она покончит со своим ядерным сдерживанием, то для Вашингтона это станет приглашением для того, чтобы выдвигать новые требования уступок.

На снятие экономических санкций отвечать взаимностью можно, но только не ценой сокращения стратегических возможностей в военно-оборонной сфере.

Базовыми принципами являются взаимность, стратегическая оборона и тактическая экономическая гибкость. Главная мысль состоит в том, что не бывает постоянных союзников — есть только постоянные интересы. Ни на чем не основанная вера в возвышенно-величественные западные имперские «ценности» и нереалистичное признание имперских интересов могут стать фатальными для независимых лидеров и разрушительными для любого народа, как это явно было продемонстрировано в случае с Ираком, Ливией, Палестиной и стало почти фатальным для Сирии. Наиболее свежим примером является случай с Ираном — США подписали мирное соглашение в 2016 году и отказались от него в 2017-м.

Северная Корея должна учиться на опыте Ирана.

Временные рамки отказа от соглашения могут разниться: Ливия подписала соглашение с США о разоружении в 2003 году, и Вашингтон разбомбил ее в 2011-м.

Во всех случаях этот принцип остается одним и тем же. В истории нет такого примера, чтобы имперская держава отказалась от своих интересов в соответствии с документальным соглашением. Она соблюдает соглашения только тогда, когда у нее нет никаких иных вариантов.

Автор: James Petras почетный профессор социологии Университета Бингхэмтон ( Нью-Йорк ), написал 62 книги, изданные на 29 языках мира, более чем 600 статей, опубликованных в специализированных научных журналах, и более 2000 статей, напечатанных в ведущих мировых общественно-политических изданиях.

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