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Астанинский процесс всецело поддерживает «Женеву», заявили в Казахстане
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Астанинский процесс всецело поддерживает «Женеву», заявили в Казахстане 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
АЛМА-АТА, 5 мая — РИА Новости. Столица Казахстана стала единственной площадкой, где были достигнуты практические результаты по снижению насилия в Сирии, однако Астанинский процесс всецело поддерживает Женевские переговоры по САР под эгидой ООН, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана, делегация республики во главе с Абдрахмановым принимает участие в работе 45-й сессии совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в городе Дакка (Бангладеш).
"В выступлении (Абдрахманова — ред.) особое внимание было уделено Астанинскому процессу по Сирии, который всецело поддерживает Женевские переговоры под эгидой ООН и показал себя единственной площадкой, где достигнуты практические результаты в четырех зонах деэскалации по существенному снижению насилия, прекращению огня, возврату к мирной жизни", — отмечается в распространенном в субботу пресс-релизе МИД Казахстана.
В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. В начале апреля спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что следующая встреча по САР в столице Казахстана состоится ориентировочно 14-15 мая.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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