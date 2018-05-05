Шведский самолет стал проводить разведку у российских объектов в Сирии

Ливана и Израиля. Самолет радио— и радиотехнической разведки S102B Korpen ВВС Швеции совершает регулярные разведывательные полеты с аэродрома Ларнака на Кипре над восточной частью Средиземного моря вдоль побережья Сирии

Бортовой номер шведского самолета 102003, позывной SVF647, сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий со ссылкой на данные ItaMilRadar.

Отмечается, что регулярные разведывательные полеты начались с 1 мая 2018 года, в день в среднем совершается по два вылета.

Блог подчеркивает, что, несомненно, целью шведского разведчика является получение данных о российских военных объектах в Сирии и российской военной деятельности на территории этого государства.

Судя по приводимым данным о данных разведывательных полетах S102B Korpen из Ларнаки, они проводятся во взаимодействии с полетами разведывательных самолетов США (в первую очередь, Boeing RC-135) и Великобритании

Самолет S102B выполнен на основе бизнес-джета Gulfstream IVSP. ВВС Швеции получили два таких самолета в конце 1990-х годов, их активно задействуют для разведки в отношении Калининградской области , добавляют авторы блога.

В середине апреля сообщалось, что за сутки у российских баз в Сирии разведку вели не менее семи американских военных самолетов. Днем ранее США направили к российским базам в Сирии три самолета.