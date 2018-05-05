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Эрдоган проведёт предвыборный митинг
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Эрдоган проведёт предвыборный митинг в Сараево 20 мая 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 мая намерен выступить на предвыборном митинге в Сараево, где, согласно замыслам организаторов, соберется свыше 10 тысяч его последователей из Европы. Такое решение было принято после отказа властей Германии и Австрии в организации аналогичного мероприятия на их территории.
"В ситуации, когда некоторые страны решают разрешить ли нам проведение предвыборной кампании, нам больше подходит собраться с нашими гражданами в Боснии и Герцеговине. Мы прибудем с нашими гражданами из европейских государств в один из залов в Боснии", — цитирует слова Эрдогана боснийское издание "Дневни аваз".
Напомним, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. Это решение было одобрено высшим законодательным органом страны и объяснено необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут в кандидаты на пост президента Турции от Народного альянса, в который входят правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и националистическая Партия национального движения (ПНД).
Между тем Эрдоган уже обвинил своих конкурентов — оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП) страны в получении финансирования из-за рубежа, подчеркнув: "Мы очень хорошо знаем, кто эти люди и из какого источника их кормят. У них много Соросов". Как подчеркивают эксперты, на Западе опасаются расширения международного влияния Турции и увеличения сторонников идеологии пантюркизма в Европе, и в частности на Балканах.
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