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Центр по примирению: на север Алеппо за сутки выведены 4,4 тысячи боевиков и членов их семей
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Центр по примирению: на север Алеппо за сутки выведены 4,4 тысячи боевиков и членов их семей 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом заявил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
По его словам, через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм» из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук были выведены 1211 человек.
Он добавил, что второй день продолжается вывод боевиков и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс».
«Для этих целей открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Эр-Растан, через который за день выведены и доставлены на север провинции Алеппо 3 183 человека», — отметил Евтушенко.
Также он заявил, что в Восточную Гуту вернулись 64489 жителей.
Ранее стало известно, что бывший лагерь Ярмук покинули 1,6 тысячи боевиков и членов их семей.
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