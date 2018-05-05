В Израиле не видят в России соперника на Ближнем Востоке

Позитивным моментом вовлеченности России в ближневосточные дела, включая Сирию , собеседник агентства назвал наличие у Израиля «адресата» для обращения в кризисных ситуациях, который мог бы содействовать ослаблению напряженности в отношениях с Ираном или ливанским движением "Хезболлах"

"Начнем с негатива. Похоже, что российские власти оказались на стороне шиитской оси, поддерживая (президента Сирии) Башара Асада и его алавитский режим, Иран и «Хезболлах»", — говорит он.

"Хотя мы понимаем, что прямых отношений между российским правительством и «Хезболлах» нет, во многих случаях именно они оказываются конечным пользователем оружия, которое Россия поставляет в Сирию. Во время Второй ливанской войны против нас использовали «Корнеты» — противотанковые комплексы российского производства, они есть даже в секторе Газа. Таков негативный эффект от вовлечения России в ситуацию в Сирии", — добавил бывший министр.

Израильские власти ранее признавали, что РФ не имеет отношения к снабжению оружием «Хезболлах». Оружие, включая ПТРК «Корнет», передавалось, по данным израильтян, ливанской группировке из арсеналов сирийской правительственной армии по указанию Ирана.

"Позитив в том, что у нас есть открытые каналы для взаимодействия (с Россией — ред.). Мы понимаем, что не во всем согласны, в чем-то противоречим друг другу, но мы не соперники, мы не враги. Нам нужно находить пути взаимного учета интересов, не мешая друг другу", — сказал Яалон.

"Еще один положительный момент заключается в том, что Россия — это адресат для обращения в проблемных ситуациях", — добавил он.

Бывший министр предположил, что сейчас Израиль в таком ключе ведет диалог с Россией об иранском военном присутствии в Сирии. «В этом случае (президент РФ Владимир) Путин может сыграть позитивную роль — не допустить развертывания иранских сил, которое нам бы угрожало. В этом плюс новой ситуации: Россия может способствовать ослаблению напряженности между нами и нашими врагами в регионе», — сказал Яалон.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 10.00 мск.

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