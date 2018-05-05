Тель-Авив может помешать поставкам С-300 Дамаску, заявили в Израиле

Он прокомментировал недавние публикации, согласно котором РФ может безвозмездно передать сирийцам системы ПВО С-300 «Фаворит» для прикрытия от налетов Дамаска и мест размещения авиатехники.

"Конечно, нам это не нравится. Вы же знаете, что вся сирийская ПВО опирается на вооружение советского или российского производства — SA-2, SA-5, SA-17, SA-22 (комплексы С-75, С-200, «Бук», «Панцирь» — ред.). С-300 — более могущественная система, и ее появление там нам не по душе. Но так же, как мы готовы и способны преодолевать всю существующую ПВО Сирии, нам следует быть готовыми разобраться и с С-300", — сказал Яалон.

"Если российское правительство нас спросит, поставлять С-300 или нет, то мы бы хотели, чтобы эти комплексы не попали в руки сирийцам. Ранее, когда возникали подобные вопросы, мы задействовали соответствующие каналы для их обсуждения с российским руководством. Я полагаю, что сейчас оно также получает от наших властей сигналы о нежелательности таких поставок", — добавил бывший министр, покинувший свой пост в 2016 году.

Его преемник Авигдор Либерман неоднократно грозил уничтожить С-300, если в руках сирийцев они будут использованы против израильских самолетов, которые регулярно наносят удары по целям в соседней стране.

"Мы рады, что в прошлом остались времена холодной войны, когда израильским пилотам противостояли советские летчики или батареи ПВО SA-2, SA-3 (С-125 — ред.) под управлением советских расчетов. С 1991 года у нас с Россией официальные, открытые отношения. Это не означает, что на все вопросы мы смотрим одинаково, но у нас есть каналы, чтобы говорить друг с другом… Поэтому по многим вопросам нам удается находить взаимопонимание", — заявил Яалон.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации контракт был, по одной из версий, аннулирован по просьбе Израиля. В Иерусалиме тогда опасались, что один зенитно-ракетный комплекс позволит сирийцам контролировать и при необходимости «закрыть» почти все израильское воздушное пространство.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.