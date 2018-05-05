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Экс-глава минобороны Израиля рассказал о «спасении» самолета ВКС в Сирии
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Экс-глава минобороны Израиля рассказал о «спасении» самолета ВКС в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Несколько лет назад «горячая линия», установленная военными России и Израиля, позволила предотвратить инцидент и «спасти» самолет ВКС России, рассказал бывший министр обороны Израиля Моше Яалон.
«Горячая линия» создана в 2015 году для предотвращения столкновений сил России и Израиля в связи с ситуацией в Сирии, передает РИА «Новости».
Яалон заявил, что эта связь «спасает жизни». Он рассказал, как в самом начале «российского присутствия» самолет России «почти пересек» границу Израиля в районе Голанских высот.
«Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили», — заявил министр.
По его словам, когда военные Израиля поняли, что к границе приблизился российский самолет, то по «горячей линии» связались с российской стороной, сообщив на базу Хмеймим: «Ваш самолет вот-вот войдет в наше воздушное пространство. Осторожнее!».
Яалон сказал, что «вопрос был решен немедленно». Он еще раз отметил, что, будь на месте российского сирийский самолет, Израиль «его, скорее всего, сбил бы».
Обе стороны высоко отзываются об эффективности «механизма деконфликтизации», как его называют израильтяне, и выражают заинтересованность в продолжении его работы.
В 2015 году российский Су-24 был сбит истребителями F-16 ВВС Турции в Сирии на границе с Турцией. Отношения между странами стали восстанавливаться после того, как президент России Владимир Путин получил послание президента Турции Тайипа Эрдогана с извинениями за гибель российского пилота.
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