Более 7 000 человек участвуют в разборах завалов в Дамаске 

Коммунальные службы Сирии начали масштабную операцию по восстановлению пригорода Дамаска — Восточная Гута, сообщает ТАСС. Ежедневно на улицах пригорода работает около 100 бригад оснащенных тяжелой техникой.
О старте ремонтно-восстановительных работ журналистам сообщили представители местных властей. В гуманитарной операции задействовано более 7 000 человек.
По словам Исы Мусы — руководителя одной из таких бригад, в настоящее время ремонтники уделяют внимание восстановлению центральных улиц и транспортных магистралей. Каждый день удается расчистить не более 3-4 кв. километров территории.
В каждой бригаде работают порядка 75-ти человек, в разборе завалов значительную роль играет тяжелая строительная техника. В распоряжении бригады Мусы 15 грузовиков, 5 экскаваторов и 8 единиц гусеничной техники.
Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, в настоящий момент пригороды Дамаска практически полностью контролируются сирийскими правительственными войсками. Завершен вывод вооруженных группировок. Террористы и члены их семей покинули город и его окрестности. Последнее сообщение, о выводе из Думы 21 000 реакционно настроенных боевиков датировано 13-м апреля.