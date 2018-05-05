Более 7 000 человек участвуют в разборах завалов в Дамаске

Коммунальные службы Сирии начали масштабную операцию по восстановлению пригорода Дамаска — Восточная Гута, сообщает ТАСС . Ежедневно на улицах пригорода работает около 100 бригад оснащенных тяжелой техникой.

О старте ремонтно-восстановительных работ журналистам сообщили представители местных властей. В гуманитарной операции задействовано более 7 000 человек.

По словам Исы Мусы — руководителя одной из таких бригад, в настоящее время ремонтники уделяют внимание восстановлению центральных улиц и транспортных магистралей. Каждый день удается расчистить не более 3-4 кв. километров территории.

В каждой бригаде работают порядка 75-ти человек, в разборе завалов значительную роль играет тяжелая строительная техника. В распоряжении бригады Мусы 15 грузовиков, 5 экскаваторов и 8 единиц гусеничной техники.