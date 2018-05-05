Ещё
Более 7 000 человек участвуют в разборах завалов в Дамаске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 7 000 человек участвуют в разборах завалов в Дамаске 

News.ru 32 минуты назад
Коммунальные службы Сирии начали масштабную операцию по восстановлению пригорода Дамаска — Восточная Гута, сообщает ТАСС. Ежедневно на улицах пригорода работает около 100 бригад оснащенных тяжелой техникой.
О старте ремонтно-восстановительных работ журналистам сообщили представители местных властей. В гуманитарной операции задействовано более 7 000 человек.
По словам Исы Мусы — руководителя одной из таких бригад, в настоящее время ремонтники уделяют внимание восстановлению центральных улиц и транспортных магистралей. Каждый день удается расчистить не более 3-4 кв. километров территории.
В каждой бригаде работают порядка 75-ти человек, в разборе завалов значительную роль играет тяжелая строительная техника. В распоряжении бригады Мусы 15 грузовиков, 5 экскаваторов и 8 единиц гусеничной техники.
Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, в настоящий момент пригороды Дамаска практически полностью контролируются сирийскими правительственными войсками. Завершен вывод вооруженных группировок. Террористы и члены их семей покинули город и его окрестности. Последнее сообщение, о выводе из Думы 21 000 реакционно настроенных боевиков датировано 13-м апреля.
News.ru: последние новости
Что ждёт детей приговорённых в Ираке россиянок Захарова: схемы финансирования «Белых касок» очень изощрённы Асаду удалось отрезать ИГ в Эль-Хаджар-эль-Асваде от сил в Дамаске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль рассказал об инциденте с боевым самолетом РФ68
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии169
Киев призывают готовиться к блокаде Керченского пролива54
Певица погибла во время отдыха39
Новое правительство: кто уйдет, кто останется254
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение