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Около 100 бригад расчищают улицы Восточной Гуты
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Около 100 бригад расчищают улицы Восточной Гуты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Борис Милованов
Около 100 бригад коммунальных служб, укомплектованных тяжелой техникой, ведут ремонтно-восстановительные работы на территории Восточной Гуты в Сирии, сообщили журналистам представители властей анклава.
"В настоящее время идет расчистка завалов и уборка центральных улиц и магистралей, связывающих населенные пункты анклава. Для этих целей в Восточной Гуте сейчас работают около 100 бригад местных коммунальных служб. Каждая укомплектована людьми и тяжелой инженерной техникой", — рассказал представитель местных властей.
По словам руководителя одной из бригад Исы Мусы, в его бригаде работают 75 человек, 15 грузовиков, 8 тракторов и 5 экскаваторов с отбойными молотками. Ежедневно они расчищают по 3-4 тысячи квадратных метров.
Территория Восточной Гуты, включая город Дума, была полностью освобождена правительственными войсками Сирии от исламистских боевиков.
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