В Минобороны объяснили решение Госдепа о прекращении финансирования «Белых касок»

Большое количество доказательств о провокациях в сирийской Думе могло стать причиной, по которой США приостановили финансирование «Белых касок». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Сегодня, когда всплыло столько фактов и свидетелей той чудовищной провокации, всем, похоже, и так все понятно

Вместе с тем он выразил недоразумение по поводу отказа США и ряда европейских государств лично поговорить со свидетелями провокаций «Белых касок».

Непонятно, почему представители США и некоторых европейских столиц не пожелали лично пообщаться с живыми свидетелями провокации «Белых касок», которые приехали в Гаагу . Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования белокасочников?

— Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что финансирование действующей в Сирии организации под названием «Белые каски» заморожено Госдепартаментом США