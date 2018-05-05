В Минобороны объяснили решение Госдепа о прекращении финансирования «Белых касок» 

Большое количество доказательств о провокациях в сирийской Думе могло стать причиной, по которой США приостановили финансирование «Белых касок». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Сегодня, когда всплыло столько фактов и свидетелей той чудовищной провокации, всем, похоже, и так все понятно
Вместе с тем он выразил недоразумение по поводу отказа США и ряда европейских государств лично поговорить со свидетелями провокаций «Белых касок».
Непонятно, почему представители США и некоторых европейских столиц не пожелали лично пообщаться с живыми свидетелями провокации «Белых касок», которые приехали в Гаагу. Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования белокасочников?
— Игорь Конашенков.
Ранее стало известно, что финансирование действующей в Сирии организации под названием «Белые каски» заморожено Госдепартаментом США.
Госдепартамент США прекратил финансировать работающую в Сирии частную добровольческую организацию «Белые каски». Ранее группу обвиняли в развязывании информационной войны против правительства Башара Асада и в фальсификации доказательств того, что оно использовало химоружие. Почему американцы решили отойти подальше от добровольцев, разбирался «360».