«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете

Бывший министр обороны Израиля: с российскими военными общаемся по-русски

Прямой канал связи между базой "Хмеймим" под Латакией и командным центром "Кирия" в Тель-Авиве был налажен осенью 2015 года одновременно с появлением в регионе российской авиагруппировки. Он призван оградить военных двух стран от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении ими операций в Сирии.

"Когда в бытность мою министром обороны мы поняли, что Россия решила направить в Сирию авиацию, а позднее развернуть там системы ПВО С-300 и С-400, я пригласил российского военного атташе в Тель-Авиве в свой офис и сказал: "Мы знаем, что вы планируете ввести войска в Сирию. Мы не собираемся вмешиваться во внутрисирийский конфликт, но у нас там свои интересы, "красные линии". Не мешайте нам, а мы не будем мешать вам", — вспоминает собеседник агентства.

"Так у нас появилась "горячая линия" между российским штабом в "Хмеймиме", южнее Латакии, и нашим штабом "Кирия" в Тель-Авиве. Во избежание недопониманий у нас с израильской стороны там дежурит русскоговорящий офицер", — говорит он.

Яалон рассказал, что "горячая линия" пригодилась в первые же месяцы, когда российский самолет по ошибке едва не зашел в контролируемое Израилем воздушное пространство.

"Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолет, и задействовали "горячую линию" для связи с "Хмеймим": "Ваш самолет вот-вот войдет в наше воздушное пространство. Осторожнее!" Вопрос был решен немедленно", — сказал он.

Примерно за год до этого израильтяне при аналогичных обстоятельствах уничтожили над контролируемой ими частью Голанских высот сирийский бомбардировщик Су-24.