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Центр примирения обеспечил безопасное прохождение гумконвоев ООН в Дераа
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Центр примирения обеспечил безопасное прохождение гумконвоев ООН в Дераа 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарных конвоев ООН в пять населенных пунктов провинции Дераа, сообщил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.
"В населенные пункты Хаджми, Кхель, Аль-Джизе, Насрия и Джасим провинции Дераа… людям доставлены продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 207 тонн", — сказал он.
Кроме того, в населенных пунктах Мерджани провинции Дамаск и Машрафет-Аль-Мредж провинции Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 3 тонны.
Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 27 сирийцам, в том числе трем детям.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 146 человек, в Восточную Гуту — 126 человек", — рассказал Евтушенко.
Кроме того, по его словам, российским центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведено 395 человек с личным имуществом, отметил представитель центра.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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