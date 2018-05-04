Ещё
Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Алеппо, один человек погиб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Алеппо, один человек погиб 

РИА Новости 1 час назад
БЕЙРУТ, 4 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Минометному обстрелу подверглись три квартала Алеппо, один человек погиб и два человека получили ранения, сообщили РИА Новости в городском госпитале Джамеи.
"Обстрелу подверглись районы Шахба, Шари Аль-Ниль и Могамбо с 14:00 до 17:00, около 5 мин. Один из снарядов угодил прямо в крышу больницы Заим. Другие разорвались рядом с детскими площадками и парками отдыха. В результате обстрела погибла женщина, два мирных жителя доставлены в госпиталь Джами", — рассказал собеседник агентства.
Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции сообщило, что в результате разрыва самодельной ракеты в районе Шахба ранения получили три человека.
По данным полиции, обстрел велся боевиками из района Джамаиат аз-Захра на окраине Алеппо.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Войска Сирии завершают освобождение от террористов лагеря Ярмук Говорить о снижении угрозы терроризма преждевременно, считает замглавы МИД Албания предложила построить базу НАТО
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переговоры Китая и США провалились95
Певица погибла во время отдыха31
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня33
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой9
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну185
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение