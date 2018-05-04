Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Алеппо, один человек погиб

"Обстрелу подверглись районы Шахба, Шари Аль-Ниль и Могамбо с 14:00 до 17:00, около 5 мин. Один из снарядов угодил прямо в крышу больницы Заим. Другие разорвались рядом с детскими площадками и парками отдыха. В результате обстрела погибла женщина, два мирных жителя доставлены в госпиталь Джами", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции сообщило, что в результате разрыва самодельной ракеты в районе Шахба ранения получили три человека.

По данным полиции, обстрел велся боевиками из района Джамаиат аз-Захра на окраине Алеппо.