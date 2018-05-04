Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг для журналистов по ситуации в Сирии

Было подчеркнуто, что только за последнюю неделю российскими военнослужащими проведено 10 гуманитарных акций, в ходе которых населению было передано более 25 т продовольствия и предметов первой необходимости, медпомощь оказана более 1000 мирных жителей.

Сирийские правительственные войска завершают операцию по освобождению от террористических группировок района бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска

За прошедшие шесть лет данный район превратился в убежище террористов ИГИЛ , прибывших туда после разгрома бандгрупп в различных районах Сирии.

Таким образом, после окончания данной операции сирийская столица со всеми пригородами будет полностью освобождена от бандформирований.

В настоящее время отряды террористов ИГИЛ в западной части Ярмука рассечены, завершается их разгром по частям. Под контролем правительственных войск находится уже более 65 процентов территории данного пригорода.

С вооруженными формированиями, контролирующими районы Яльда, Бабила, Сиди-Мигдат, Байт-Сахам, достигнута договоренность о прекращении сопротивления, сдаче вооружения и выходе изъявивших желание боевиков в северные районы Сирии.

Боевики сдали правительственным войскам 1236 единиц стрелкового оружия.

С 3 мая проводится операция по выводу боевиков и членов их семей из восточных районов Ярмука через гуманитарный коридор Бейт-Сахам.

В течение суток выведено 1348 человек, в том числе 506 боевиков, 842 члена их семей.

Вывоз боевиков и членов их семей в Эль-Баб осуществлен колонной из 36 автобусов в сопровождении сирийского арабского красного полумесяца.

Оставшиеся боевики намерены воспользоваться объявленной сирийскими властями амнистией, чтобы урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни.

Российские специалисты оказывают содействие сирийским властям в восстановлении гражданской инфраструктуры в Восточной Гуте и Восточном Каламуне, недавно освобожденных от бандформирований.

В указанных районах осуществляется разминирование местности, восстанавливаются социально значимые объекты, возобновлены электроснабжение и подача воды.

Подразделения российской военной полиции оказывают содействие местным властям в поддержании общественного порядка, осуществляя на постоянной основе патрулирование этих районов для поддержания стабильности и предотвращения возможных провокаций.

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по оказанию гуманитарной помощи жителям населенных пунктов, освобожденных от боевиков.

Только за последнюю неделю российскими военнослужащими проведено десять гуманитарных акций, в ходе которых населению было передано более 25 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Медицинская помощь оказана более одной тысяче мирных жителей.

Вместе с тем, потребность жителей освобожденных территорий в гуманитарной помощи превышает текущие объемы поставок со стороны ООН и России.

В этой связи выглядит сверхциничной позиция руководства США и некоторых Европейских стран, заявленная на прошедшей донорской конференции в Брюсселе , о запрете любых поставок гумпомощи в подконтрольные сирийским властям районы.

Хочу особо подчеркнуть, что сегодня в районах, подконтрольных сирийским властям, проживает почти 90% всего населения Сирии. А так называемая «международная помощь» из расчета на одного человека в районах, подконтрольных непримиримой оппозиции и террористам, в 34 раза выше, чем в районах, контролируемых законным правительством.

Уже по этим показателям должно быть понятно, что все заявления, которые слышатся из Вашингтона, Лондона и других европейских столиц, о якобы стремлении помочь сирийцам, пострадавшим от военных действий, не более чем пустословие.

Особо острой сохраняется гуманитарная ситуация в подконтрольных США районах, ранее освобожденных от боевиков ИГИЛ.

Речь прежде всего о лагере беженцев Рукбан в оккупированном американскими войсками сирийском районе Эт-Танф, а также бывшей столицы ИГИЛ, — Ракке.

Несмотря на сделанные ранее обнадеживающие заявления, представители США продолжают блокировать любые поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где нуждаются в помощи около 50 тысяч сирийцев, большинство которых составляют женщины, старики и дети.

Региональное командование армии США отказывается гарантировать безопасность захода гуманитарных колонн ООН и Международного Красного креста в Эт-Танф, настаивая на передаче всех продуктов, воды и предметов первой необходимости только подконтрольным американцам бандам боевиков.

Всё это мы уже проходили и в Алеппо, и в Восточной Гуте и в Дейр-эз-Зоре, когда за кусок хлеба люди вынуждены брать оружие в руки и идти воевать с законным правительством, чтобы выжить самим и прокормить свои семьи.

Хочу напомнить, что после освобождения этих городов от террористов, в них были обнаружены огромные запасы продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров, находившиеся на складах боевиков. А в это время простые сирийцы умирали от голода и болезней.

Обо всем этом рассказывают сотни сирийцев, в том числе в интервью зарубежным средствам массовой информации.

Не это ли является преступлением против человечности?

Не менее тяжелая гуманитарная ситуация сохраняется в сирийской Ракке, превратившейся после ковровых бомбардировок «международной коалиции» в город-призрак.

С момента освобождения от террористов жители Ракки лишены возможности получения гуманитарной помощи от международных организаций из-за нежелания США допускать туда гуманитарные конвои сирийских властей и международных организаций.

При этом от самих США и их союзников по «коалиции» никакой помощи жителям Ракки не оказывается.

На этом фоне сирийские власти совместно с российским Центром примирения продолжают работать над созданием условий для возвращения граждан в места прежнего проживания.

Так, в Восточной Гуте в свои дома вернулось уже более 63 тысяч 800 человек. В Восточном Каламуне 5219 бывших членов бандформирований сложили оружие и были амнистированы.

Из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулось 9 тысяч 508 человек.

провинции Дейр-Эз-Зор в населенные пункты на восточном берегу Евфрата с 4 декабря 2017 г. вернулось 46747 человек.

Только за последнюю неделю в свои дома возвратилось более 2 тысяч 700 мирных жителей.

Офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон и военной полиции обеспечена неприкосновенность и сохранность всех предметов и мест предполагаемых химатак, обнаруженных в Думе после освобождения от боевиков.

Инспекторам был предоставлен полный и беспрепятственный доступ во все интересовавшие их районы, здания и помещения, где они работали столько времени, сколько им было необходимо.

Российскими военнослужащими военной полиции и Центра примирения было сделано всё для обеспечения безопасной работы миссии ОЗХО в сирийской Думе.

Хочу подчеркнуть, данные задачи российские военнослужащие выполняли зачастую с риском для жизни.

В ходе работы в Восточной Гуте эксперты ОЗХО посетили 2 квартиры предполагаемого применения отравляющих веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ.

Также инспекторы посетили госпиталь города Дума, где опросили местных жителей и участников постановочного видео, снятого членами организации «Белые каски», а также взяли необходимые пробы.

Напомню также, что 26 апреля российская сторона организовала доставку участников и свидетелей съемок этого постановочного видео в штаб-квартиру ОЗХО в Гааге , где в ходе брифинга представители стран-членов организации смогли лично задать им интересующие их вопросы.

В рамках данного мероприятия представителем Минобороны России были приведены неопровержимые факты, указывающие на постановочный характер всех так называемых доказательств, распространенных «Белыми касками».

Непонятно, почему представители США и некоторых европейских столиц, которые больше всех кричали о якобы «химатаке» в Думе 7 апреля, не пожелали лично пообщаться с живыми свидетелями провокации «Белых касок», которые приехали в Гаагу.

Хотя сегодня, когда всплыло столько фактов и свидетелей той чудовищной провокации, всем, похоже, и так всё понятно.

Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования белокасочников со стороны США?

Вероятно, результаты деятельности этих мошенников не соответствуют финансовым вложениям.

В настоящее время ожидаем отчета комиссии ОЗХОс результатами работы экспертов организации в Думе.

Мы внимательно следим за развитием ситуации на территории Сирии и продолжим информировать вас о ее изменениях.