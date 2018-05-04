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В стычках на границах Газы пострадали около 80 палестинцев
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В стычках на границах Газы пострадали около 80 палестинцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГАЗА, 4 мая — РИА Новости. По меньшей мере 80 палестинцев пострадали от пуль и газа в ходе очередных столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщила РИА Новости представитель «Красного полумесяца» Ираб аль-Фукаха.
"Наши сотрудники оказали помощь 80 палестинцам, 12 из них ранены боевыми пулями, трое — резиновыми. Еще 40 пострадали от газа", — сказала собеседница агентства.
Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения» продолжаются шестую пятницу подряд, за это время в столкновениях с израильскими военными погибли 45 человек.
По оценкам израильских военных, в акциях протеста принимают порядка семи тысяч палестинцев. Израильтяне признают использование огнестрельного оружия против наиболее активных демонстрантов, объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
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