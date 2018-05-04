В стычках на границах Газы пострадали около 80 палестинцев

ГАЗА, 4 мая — РИА Новости . По меньшей мере 80 палестинцев пострадали от пуль и газа в ходе очередных столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщила РИА Новости представитель «Красного полумесяца» Ираб аль-Фукаха.

"Наши сотрудники оказали помощь 80 палестинцам, 12 из них ранены боевыми пулями, трое — резиновыми. Еще 40 пострадали от газа", — сказала собеседница агентства.

Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения» продолжаются шестую пятницу подряд, за это время в столкновениях с израильскими военными погибли 45 человек.

По оценкам израильских военных, в акциях протеста принимают порядка семи тысяч палестинцев. Израильтяне признают использование огнестрельного оружия против наиболее активных демонстрантов, объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.