Ещё
Минобороны РФ: более 120 тыс. мирных сирийцев вернулись в свои дома с декабря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны РФ: более 120 тыс. мирных сирийцев вернулись в свои дома с декабря 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 2,7 тыс. мирных жителей Сирии вернулись в свои дома за последние две недели, всего же с декабря прошлого года количество сирийцев, вернувшихся к мирной жизни, насчитывает около 120 тыс. человек.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сирийские власти совместно с российским Центром примирения продолжают работать над созданием условий для возвращения граждан в места прежнего проживания. Только за последнюю неделю в свои дома возвратилось более 2,7 тыс. мирных жителей", — сказал он.
В провинции Дейр-эз-Зор в населенные пункты на восточном берегу Евфрата с 4 декабря 2017 года вернулось более 46,7 тыс. человек. В Восточной Гуте в свои дома вернулось уже более 63,8 тыс. человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в провинцию Алеппо вернулось более 9,5 тыс. человек, перечислил Конашенков.
"В Восточном Каламуне 5 тыс. 219 бывших членов бандформирований сложили оружие и были амнистированы", — добавил он.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.
В сентябре 2017 года было объявлено, что все они функционируют. На момент создания зон эти территории, по данным Минобороны РФ, контролировали группировки вооруженной сирийской оппозиции и различных террористических организаций общей численностью более 40 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Минобороны: армия Сирии завершает разгром террористов ИГ в пригороде Дамаска Ярмук Захарова: РФ считает недопустимым подмену инструментов проверок МАГАТЭ в Иране СМИ: иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за принадлежность к ИГ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов139
Пекин уступает под напором Трампа137
ФСБ предотвратила теракты в Ярославле53
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту232
Сотрудницу полиции застали за блатной песней166
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение