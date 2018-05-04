Минобороны РФ: более 120 тыс. мирных сирийцев вернулись в свои дома с декабря

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Более 2,7 тыс. мирных жителей Сирии вернулись в свои дома за последние две недели, всего же с декабря прошлого года количество сирийцев, вернувшихся к мирной жизни, насчитывает около 120 тыс. человек.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сирийские власти совместно с российским Центром примирения продолжают работать над созданием условий для возвращения граждан в места прежнего проживания. Только за последнюю неделю в свои дома возвратилось более 2,7 тыс. мирных жителей", — сказал он.

провинции Дейр-эз-Зор в населенные пункты на восточном берегу Евфрата с 4 декабря 2017 года вернулось более 46,7 тыс. человек. В Восточной Гуте в свои дома вернулось уже более 63,8 тыс. человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в провинцию Алеппо вернулось более 9,5 тыс. человек, перечислил Конашенков.

"В Восточном Каламуне 5 тыс. 219 бывших членов бандформирований сложили оружие и были амнистированы", — добавил он.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане , в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.

В сентябре 2017 года было объявлено, что все они функционируют. На момент создания зон эти территории, по данным Минобороны РФ, контролировали группировки вооруженной сирийской оппозиции и различных террористических организаций общей численностью более 40 тыс. человек.