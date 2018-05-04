«Сверхциничная позиция»: МО РФ уличило США в помощи террористам

По данным российского оборонного ведомства, подавляющие объемы гуманитарной помощи американцев и их союзников сирийскому населению идут в районы, подконтрольные террористам.

США и их европейские союзники выступили за запрет поставок гуманитарной помощи в подконтрольные законному правительству районы Сирии , но в то же время поставляют ее на территории, подконтрольные радикальной оппозиции и террористам. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

«Хочу особо подчеркнуть, что сегодня в районах, подконтрольных сирийским властям, проживает почти 90% всего населения Сирии. А так называемая «международная помощь» из расчета на одного человека в районах, подконтрольных непримиримой оппозиции и террористам, в 34 раза выше, чем в районах, контролируемых законным правительством, — сообщил он журналистам.

По словам Конашенкова, за последнюю неделю российскими военнослужащими проведено десять гуманитарных акций, в ходе которых населению было передано более 25 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Медицинская помощь оказана более одной тысяче мирных жителей. Вместе с тем, потребность жителей освобожденных территорий в гуманитарной помощи превышает текущие объемы поставок со стороны ООН России , уточнил генерал.

«В этой связи выглядит сверхциничной позиция руководства США и Европейских стран, заявленная на прошедшей донорской конференции в Брюсселе , о запрете любых поставок гумпомощи в подконтрольные сирийским властям районы», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в подконтрольных американцам районах складывается наиболее острая гуманитарная ситуация. В частности, представители США продолжают блокировать любые поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где нуждаются в помощи около 50 тысяч сирийцев, большинство которых составляют женщины, старики и дети.