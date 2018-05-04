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Армия Сирии завершает разгром террористов в Ярмуке
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Минобороны: армия Сирии завершает разгром террористов ИГ в пригороде Дамаска Ярмук 

ТАСС 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Армия Сирии завершает разгром террористов в Ярмуке, под контролем властей уже более 65% территории этого пригорода Дамаска. Об этом в пятницу сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В настоящее время отряды террористов ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" — прим. ТАСС) в западной части Ярмука рассечены, завершается их разгром по частям. Под контролем правительственных войск находится уже более 65% территории данного пригорода", — сказал Конашенков.
По его словам, за прошедшие шесть лет данный район превратился в убежище террористов "Исламского государства", прибывших туда после разгрома бандгрупп в различных районах Сирии. "Таким образом, после окончания данной операции сирийская столица со всеми пригородами будет полностью освобождена от бандформирований", — подчеркнул генерал.
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