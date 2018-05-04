Турция начинает строить свои танки

Секретариат оборонной промышленности Турции заказал у совместного турецко-канарского предприятия партию танков Altay — 250 боевых машин, сообщает Defence News.

Танк Altay в Турции разрабатывают уже десять лет — в основном специалисты компании Otokar. Его название не имеет отношения к горам на юго-востоке России : Фаххреттин Алтай — турецкий военачальник времен войны за независимость (1919-1923).

На сегодняшний день было показано четыре прототипа, ни один из которых пока не вышел в серию. Известна масса танка — 60 тонн (для сравнения, у российского Т-14 «Армата» — 48 тонн), а также мощность двигателей — 1,5 тысячи л.с. Первая партия должна выйти с немецкими двигателями, которые потом планируют заменить на более мощные турецкие. Скорость танка должна составлять до 70 км/ч, запас хода — полтысячи километров. Из вооружения на Altay будут основное орудие (120 мм) и пулемет (12,7 мм).

Турция увеличила расходы на армию в 2014 году; тогда же была принята правительственная программа по разработке оригинальных вооружений. Сейчас на вооружении турецкой армии стоят немецкие танки Леопард 1 и Леопард 2 и американские M48 и M60.